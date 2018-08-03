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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Летом, в традиционный сезон отпусков из Самары в Абхазию начал курсировать прямой поезд.

Состав Самара — Пенза - Сухум отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 и прибывает в 

10 июля 2018, 11:21
Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через 
9 июля 2018, 10:24
13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
5 июля 2018, 10:56
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.

Оказалось, что 12% россиян тратят на отдых более 500 тысяч рублей. 
3 апреля 2018, 01:21
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК

33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"

Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45.  Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 

27 апреля 2016, 06:56
Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Самолёт Москва-Ульяновск приземлился на запасной аэродром в Самаре

Вчера, 29 января, самолет авиакомпании «Ю-Тейр» (рейс №171), следовавший по маршруту Москва - Ульяновск, совершил вынужденную посадку в Самаре. На столицу соседнего региона обрушилась сильная метель, видимость составляла все около 500 метров. Установившиеся погодные условия помешали судну приземлиться в ульяновском 
30 января 2016, 10:58
В Самаре из-за больного ребенка экстренно приземлился самолет

В Самаре из-за больного ребенка экстренно приземлился самолет

Сегодня, 30 января, самолет, следовавший по маршруту Краснодар - Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает агентство «Интерфакс».
 
«Судно Airbus А319 авиакомпании «Донавиа» приземлилось в аэропорту Курумоч в 5:15 по московскому 
30 января 2016, 10:33
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