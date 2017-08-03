СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти



Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в … Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.Как уже«ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в