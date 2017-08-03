|
Беглецу, ранившему полицейских, пришла весть от родителей
История о нападении на двух самарских полицейских получила продолжение. Как уже сообщала «ТЕРРА», 2 августа оперативники задерживали 24-летнего мужчину. Тот оказал сопротивление и ранил силовиков ножом. Злоумышленник сбежал. Полицейские попали в больницу с ранениями грудной клетки. Уголовное дело заведено по …
|
3 августа 2017, 06:02
|
В Самаре мужчина с ножом напал на полицейских
|
2 августа 2017, 06:17
|
Сняли порчу и полмиллиона рублей: в Самаре мошенницы обманули 70-летнюю бабушку
Самарские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших крупную сумму денег у 70-летней пенсионерки. Потерпевшая рассказала, что отдала мошенницам полмиллиона за сеанс «по снятию порчи». Возбуждено уголовное дело. Обе подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения. В полиции предоставили видео. Всех, у кого …
|
30 июня 2017, 01:49
|
В Сызрани пропал без вести священнослужитель
Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.
На вид мужчине 50-55 …
|
3 июня 2017, 12:32
|
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
|
25 апреля 2017, 05:07
|
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
|
18 апреля 2017, 11:36
|
СК проведет проверку по факту стрельбы в Тольятти
Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около тольяттинского избирательного участка.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в день выборов в Автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в …
|
20 сентября 2016, 10:32