Врио губернатора Оренбургской области назначен гендиректор «Т Плюс» Денис Паслер. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен на сайте главы государства. Такое решение принято в связи с заявлением прежнего губернатора 56-го региона Юрия Берга о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Паслер будет занимать пост временно исполняющего обязанности губернатора области до избрания нового главы субъекта.
Напомним, в январе Паслер приезжал в Самару. Глава «Т Плюс» был вызван сюда руководством Самарской области в связи с прорывами тепломагистрали в Кировском районе. Тогда свыше 60 тысяч самарцев несколько суток оставались без тепла при 20-градусном морозе. После визита топ-менеджера в «Т Плюс» пообещали властям Самары заменить ряд магистральных теплосетей на самых проблемных участках, автоматизировать работу диспетчерского центра «Предприятия тепловых сетей». Поменяются ли теперь самарские инвестпланы «Т Плюс» в связи с уходом его руководителя на губернаторский пост в соседний регион, пока не известно. На сайте энергетиков в разделе «Органы управления» появилось сообщение о его «временной реконструкции».
К слову, всего несколько дней назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и экс-глава Оренбургской Юрий Берг подписали соглашение о сотрудничестве регионов. Как было отмечено, это позволит применять лучшие практики, существующие в Оренбуржье и в Самарской области. Лидеры субъектов пообещали учиться друг у друга и делиться опытом.
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