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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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«Тепло со скандалом»: сызранское «ЖЭС» задолжало 900 млн компании «Т Плюс»

«Тепло со скандалом»: сызранское «ЖЭС» задолжало 900 млн компании «Т Плюс»

Компания «Т Плюс» обратилась к прокурору Самарской области Константину Букрееву с просьбой разобраться в ситуации с теплоснабжением в Сызрани, грозящей срывом отопительного сезона. Долг владельца тепловых сетей города, находящегося в стадии банкротства муниципального «ЖЭС», перед поставщиком энергии превысил 900 млн 

14 марта 2019, 05:25
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ 
18 февраля 2019, 12:10
Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК

Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Пресс-конференция с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым || Материал обновляется

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал пресс-конференцию. В зале присутствуют представители более сотни региональных СМИ. 

12:22 - Глава региона начал с подведения итогов года, в первую очередь с проведения выборов президента России. Явка была на уровне среднероссийской, количество жалоб значительно снизилось.

12:25 

18 января 2019, 12:37
В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ

В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ

Сегодня, 30 декабря, жители Кировского района Самары пожаловались на перебои с подачей отопления и горячей воды в дома. Как оказалось, что причиной стал сбой на местной ТЭЦ. Об этом сообщил в Твиттере глава района Игорь Рудаков.
 
«Приостановка подачи горячей 
30 декабря 2018, 03:51
Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально стал губернатором Самарской области

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. На официальной церемонии инаугурации в зале театра оперы и балета глава региона произнес слова клятвы.

«Клянусь при вступлении в полномочия губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека 
17 сентября 2018, 02:23
Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

Самара: дольщики «Монблана» взывают к губернатору через плакаты

В паблике "Дольщики ЖК Ильинская плаза - ЖК Монблан" соцсети "ВКонтакте" поведали о новой акции на улицах Самары. Обманутые владельцы жилья обратились к руководству области с просьбой помочь им получить квартиры. "Плакаты с обращениями «10 лет без жилья! Губернатор, 
17 ноября 2017, 05:32
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