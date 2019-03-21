В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ Сегодня, 30 декабря, жители Кировского района Самары пожаловались на перебои с подачей отопления и горячей воды в дома. Как оказалось, что причиной стал сбой на местной ТЭЦ. Об этом сообщил в Твиттере глава района Игорь Рудаков.



«Приостановка подачи горячей …