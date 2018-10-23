Самарская губернская дума выбрала нового председателя. Сегодня на пленарном заседании депутаты единогласно поддержали кандидатуру Геннадия Котельникова.
Сразу после избрания Геннадий Котельников поблагодарил своих коллег за поддержку. Он заявил, что состредоточит все усилия на помощи в решении первоочередных задач в регионе. В том числе строительстве нового моста через Волгу и здания 6-го кассационного суда. По его словам, успех должен достигаться на снове совместной работы парламентариев и исполнительной власти.
Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший губдуму последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни.
Кандидатуру Котельникова ранее выдвинули на конференции реготделения партии "Единая Россия", после чего обладающие думским большинством единороссы вынесли ее на рассмотрение областного парламента. Сам Геннадий Котельников пояснил, что изначально не планировал выдвигаться на пост спикера губдумы. Но согласился на это после соответствующего предложения, сделанного ему лично главой региона.
Стоит отметить, что под него фактически поменяли думский регламент. Ранее спикер парламента мог работать только на освобожденной основе, теперь же ему разрешили совмещать руководство депутатами, не покидая основного места деятельности. Таким образом, новый спикер губдумы сохранил за собой должность ректора медуниверситета.