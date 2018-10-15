В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей За девять месяцев в Самарской области завели более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего с должников взыскали 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам смогли собрать 55,8 млн рублей. Очень часто на алиментщиков действуют меры и …