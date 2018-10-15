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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

За девять месяцев в Самарской области завели более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего с должников взыскали 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам смогли собрать 55,8 млн рублей. Очень часто на алиментщиков действуют меры и 
16 октября 2018, 01:16
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире

34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.
16 октября 2018, 11:58
В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом

Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля 
16 октября 2018, 11:04
В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей

В Самарской области топ-менеджерам в среднем готовы платить более 90 тысяч рублей. С начала 2018-го года количество предложений для управленцев в регионе выросло на 27 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные содержатся в отчете портала HeadHunter, специально 
16 октября 2018, 10:48
На место председателя губдумы выдвинут Геннадий Котельников

На место председателя губдумы выдвинут Геннадий Котельников

В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека. 
 
Кандидатом на место председателя Думы предполагается выдвинуть 
15 октября 2018, 06:29
Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

Глава Госжилинспекции Самарской области отправится в СИЗО

В четверг, 11 октября, Самарский районный суд принял решение об аресте руководителя Госжилинспекции Самарской области Андрея Абриталина на 1 месяц и 28 дней — до 8 декабря. Он проведет это время в СИЗО. Напомним, что сейчас чиновник подозревается в мошенничестве 
12 октября 2018, 08:45
Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу региональной Госжилинспекции Андрея Абриталина задержали на три дня. В течение этого срока следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
11 октября 2018, 12:27
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