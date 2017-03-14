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В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»
В хакасской тайге начались съемки фильма «Охотник». Это отечественная версия голливудской картины с Леонардо Ди Каприо «Выживший».
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6 марта 2017, 03:04
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом
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27 февраля 2017, 01:40
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Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных
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20 февраля 2017, 10:40
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Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов
Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
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17 февраля 2017, 10:30
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В микрорайоне Крутые Ключи снимут новый триллер
В пятницу, 20 января, в самарском микрорайоне Крутые Ключи начнутся съемки нового короткометражного триллера «Представь, что ты машинист». Производством занимается киностудия «Три товарища». Руководит процессом москвич Теймураз Эсадзе, сообщает 63.ru.
По сюжету, главный герой картины, писатель, оказывается персонажем …
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19 января 2017, 12:45
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Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки
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9 ноября 2016, 02:57