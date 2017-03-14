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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В хакасской тайге начались съемки фильма «Охотник». Это отечественная версия голливудской картины с Леонардо Ди Каприо «Выживший».
Главную роль играет актер Максим Султреков. Съемки осуществляет киностудия «Хакасфильм». По сценарию, охотник пришел в себя после огнестрельного ранения, уже слепой, и страдает 

6 марта 2017, 03:04
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе

Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По 

1 марта 2017, 10:26
Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

После странной путаницы с конвертами, главный приз Американской киноакадемии достался фильму «Лунный свет», а не «Ла-ла-ленд» - как это всеми ожидалось и даже по ошибке было объявлено.  Многие видят в этой победе политический подтекст, наличие которого на торжественной церемонии подтвердил 

27 февраля 2017, 01:40
Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных

Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных

Фантастический боевик Чжана Имоу "Великая стена", созданный при участии КНР и Соединенных Штатов, лидирует в прокате РФ и СНГ по результатам выходных с 231,8 млн. рублей. Об этом рассказывают российские информагентства.
Далее по сборам расположился фильм Джеймса Фоули "На пятьдесят 

20 февраля 2017, 10:40
Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
Накануне телеканал BBC продемонстрировал ленту "Армия хулиганов в России". 

17 февраля 2017, 10:30
В микрорайоне Крутые Ключи снимут новый триллер

В микрорайоне Крутые Ключи снимут новый триллер

В пятницу, 20 января, в самарском микрорайоне Крутые Ключи начнутся съемки нового короткометражного триллера «Представь, что ты машинист». Производством занимается киностудия «Три товарища». Руководит процессом москвич Теймураз Эсадзе, сообщает 63.ru.

По сюжету, главный герой картины, писатель, оказывается персонажем 
19 января 2017, 12:45
Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки

Актер Джеки Чан замерз в России без теплой куртки

Погода в России застала врасплох известного актера, каскадера и режиссера Джеки Чана. Артист признался, что он замерз в России без теплой куртки. Звезда комедийных боевиков заявил об этом российским журналистам на открытии Фестиваля китайского кино в Москве. Церемония состоялась в 

9 ноября 2016, 02:57
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