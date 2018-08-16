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СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»
16 августа стало известно, что руководитель МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь покидает свой пост. Об этом сообщает «Самарское обозрение». О причинах его ухода информации нет.
Спустя некоторое время информацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он сообщает о том, что в …
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16 августа 2018, 03:00
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Болельщики раскрасят «Самара Арену» в цвета «Крыльев Советов» перед матчем с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает болельщиков поучаствовать в перформансе который пройдет перед самым началом матча с «Локомотивом». На каждом зрительском кресле стадиона «Самара Арена» гостей будут ждать листовки. По специальной команде зрители должны поднять их перед собой, раскрасив трибуны стадиона …
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16 августа 2018, 02:05
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Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти
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16 августа 2018, 01:43
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Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
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13 августа 2018, 02:19
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»
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10 августа 2018, 03:52
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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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7 августа 2018, 12:18
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Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ
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23 мая 2018, 09:31