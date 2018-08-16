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СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»

СМИ: Евгений Кришталь покидает пост руководителя МАУ «Парки Самары»

16 августа стало известно, что руководитель МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь покидает свой пост. Об этом сообщает «Самарское обозрение». О причинах его ухода информации нет.

Спустя некоторое время информацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он сообщает о том, что в 

16 августа 2018, 03:00
Болельщики раскрасят «Самара Арену» в цвета «Крыльев Советов» перед матчем с «Локомотивом»

Болельщики раскрасят «Самара Арену» в цвета «Крыльев Советов» перед матчем с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает болельщиков поучаствовать в перформансе который пройдет перед самым началом матча с «Локомотивом». На каждом зрительском кресле стадиона «Самара Арена» гостей будут ждать листовки. По специальной команде зрители должны поднять их перед собой, раскрасив трибуны стадиона 

16 августа 2018, 02:05
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

14 августа стартует продажа билетов на матч 4-го тура чемпионата РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Футбольный поединок пройдет на стадионе «Самара Арена» 19 августа. Начало встречи в 17:30.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлург» (с 11:00 
13 августа 2018, 02:19
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом»

Самарские «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Ростовом». Волжане проведут игру на выезде в Ростове-на-Дону на стадионе, построенном для ЧМ-2018. Футболисты тренируются на клубной базе и стадионе «Металлург». К матчу готовятся все игроки, кроме Сергея Корниленко, Максима Канунникова и Олега 

10 августа 2018, 03:52
Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
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