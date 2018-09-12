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Материалы по теме:

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

28 июня 2018, 05:24
«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для 
15 июня 2018, 05:46
«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

Всероссийский тур «Готов» (0+) в нашем городе! Масштабная акция в поддержку массового спорта при поддержке радиостанции «Русское Радио» пройдет в Самаре.
С мая по август жители 30 городов России смогут принять 
9 июня 2018, 09:24
Геи Архангельска проведут парад в День ВДВ

Геи Архангельска проведут парад в День ВДВ

Заявка на проведение парада ЛГБТ-сообщества подана в городскую администрацию и будет рассмотрена.

Мэр Архангельска Виктор Павленко не так давно "рекомендовал" сексуальным меньшинствам города провести гей-парад в день празднования 85-летия Воздушно-десантных войск России – мол, проведение шествия именно второго августа он 
21 июля 2015, 04:04
В Самаре организовали несанкционированное «революционное» шествие

В Самаре организовали несанкционированное «революционное» шествие

В Самаре состоялись несанкционированные шествие и митинг, посвященные 96-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает сайт областного управления МВД. Мероприятие было организовано Самарским городским комитетом коммунистической партии. В нем приняли участие около 300 человек. Маршрут шествия и время проведения 

8 ноября 2013, 03:00
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