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50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой
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10 июля 2018, 12:29
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3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»
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28 июня 2018, 05:24
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«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!
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15 июня 2018, 05:46
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«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре
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9 июня 2018, 09:24
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Геи Архангельска проведут парад в День ВДВ
Заявка на проведение парада ЛГБТ-сообщества подана в городскую администрацию и будет рассмотрена.
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21 июля 2015, 04:04
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В Самаре организовали несанкционированное «революционное» шествие
В Самаре состоялись несанкционированные шествие и митинг, посвященные 96-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает сайт областного управления МВД. Мероприятие было организовано Самарским городским комитетом коммунистической партии. В нем приняли участие около 300 человек. Маршрут шествия и время проведения …
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8 ноября 2013, 03:00