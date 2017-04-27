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Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?
Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения …
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27 апреля 2017, 12:24
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15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие
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27 апреля 2017, 09:36
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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение
Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
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26 апреля 2017, 02:18
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Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?
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24 апреля 2017, 04:30
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Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка
В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на …
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24 апреля 2017, 10:13
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Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт
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21 апреля 2017, 09:49
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44