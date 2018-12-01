Сегодня, 1 декабря, на оперативном совещании глава самарской областной полиции Александр Винников представил нового главного инспектора региона полковника полиции Юрия Некрасова, пишет «Волга Ньюс».
Он родился в 1963 году в Кировской области, в 1998 окончил Тольяттинский политех, в 2005 г. — Академию управления МВД России (специальность – юриспруденция). В органы Некрасов пришел в 1988. Начинал с инспектора ДПС в Тольятти. Затем прошел все ступени в службе ведомства - от старшего инспектора - до замначальника регуправления ГАИ
Женат, воспитывает двух дочерей.
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