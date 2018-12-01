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Материалы по теме:

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

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27 марта 2018, 11:43
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