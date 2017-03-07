11
13
33
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. 

6 марта 2017, 12:54
Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой 
5 марта 2017, 06:39
В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

1 марта 2017, 03:45
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

20 февраля 2017, 06:10
Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В 
20 февраля 2017, 05:01
17 февраля во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты

17 февраля во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты

Это  одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из Соединенных Штатов,  но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
В этот день принято проводить различные благотворительные мероприятия, но 

17 февраля 2017, 11:15
Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД Олег Яшин принял участие в рейде "Сложности перехода", где напомнил детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, передает портал «КТВ Луч»
 
Мероприятие прошло в целях профилактики аварий с участием юных пешеходов. На «зебры» совместно с сотрудниками 
12 февраля 2017, 04:46
В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция  «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
Организаторы «Киберпонедельника» разместили на своем веб-ресурсе порядка 130 интернет-магазинов. Они прогнозируют привлечение не менее 2 млн. покупателей. Представитель Ассоциации 

30 января 2017, 10:01
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Российские эксперты составили список автомобилей, которые пользуются повышенным вниманием со стороны угонщиков. Эти данные были получены с учетом статистики  ГИБДД, а также российских страховых компаний.
В 2016 году чаще других угоняли такие модели, как Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia 

25 января 2017, 01:09
Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

20 января 2017, 09:54
19 января православные встретили праздник Крещение Господне

19 января православные встретили праздник Крещение Господне

По преданию, Иисус Христос совершил в этот день омовение в реке Иордан, и вода стала святой от соприкосновения с ним. По традиции, верующие купаются на Крещение в проруби в любую погоду. Три года в Самаре этот обычай из-за тонкого льда 

19 января 2017, 06:00
Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ,  в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области  предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об 

11 января 2017, 06:08
В Самаре 8 марта женщина попала под иномарку Toyota Camry

В Самаре 8 марта женщина попала под иномарку Toyota Camry

Вчера в Ленинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. 8 марта около шести часов вечера 52-летняя женщина попала под колеса иномарки Toyota Camry на Волжском проспекте. По данным полиции, пострадавшая переходила дорогу по «зебре». На «скорой» её увезли 
9 марта 2016, 12:48
Губернатор Николай Меркушкин поздравил жительниц Тольятти с 8 Марта

Губернатор Николай Меркушкин поздравил жительниц Тольятти с 8 Марта

Торжественные мероприятия в честь 8 Марта прошли в тольяттинском Дворце культуры и творчества. Традиционно губернатор Николай Меркушкин вручил выдающимся женщинам Автограда государственные награды. Несколько тольяттинок были удостоены званий заслуженных работников Самарской области. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что 
4 марта 2016, 02:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна