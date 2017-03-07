В Международный женский день, 8 марта, городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле ТЦ «Парк Хаус» (Промышленный район) и у рынка «Караван» (Ленинский район).
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В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза
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6 марта 2017, 12:54
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях
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1 марта 2017, 03:45
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В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл
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20 февраля 2017, 06:10
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Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары
Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В …
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20 февраля 2017, 05:01
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17 февраля во всем мире отмечается день спонтанного проявления доброты
Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из Соединенных Штатов, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
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17 февраля 2017, 11:15
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Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги
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12 февраля 2017, 04:46
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В России стартовала акция «Киберпонедельник»
В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
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30 января 2017, 10:01
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Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году
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25 января 2017, 01:09
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Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств
Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. …
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20 января 2017, 09:54
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19 января православные встретили праздник Крещение Господне
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19 января 2017, 06:00
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Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте
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19 января 2017, 12:14
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13 января - День российской печати
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13 января 2017, 03:19
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В Ярославле в январе на сутки запретили аборты
Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ, в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об …
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11 января 2017, 06:08
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В Самаре 8 марта женщина попала под иномарку Toyota Camry
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9 марта 2016, 12:48
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил жительниц Тольятти с 8 Марта
Торжественные мероприятия в честь 8 Марта прошли в тольяттинском Дворце культуры и творчества. Традиционно губернатор Николай Меркушкин вручил выдающимся женщинам Автограда государственные награды. Несколько тольяттинок были удостоены званий заслуженных работников Самарской области. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что …
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4 марта 2016, 02:59