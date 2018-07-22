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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре

В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не 
19 июля 2018, 09:57
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

В районе развязки на автодороге Сызрань - Саратов очевидцы засняли опасные маневры водителя КАМАЗа. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, решил не ждать и обогнал колонну автомобилей прямо по обочине. Инцидент зафиксировали около 14:00 11 июля. На трассе Р228 в 
13 июля 2018, 11:12
Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани

На дорогах Сызрани появились муляжи детей. Первый из них был установлен у пешеходного перехода около дома № 22 на проспекте 50 лет Октября, а второй — у ФОК «Надежда». Оказалось, что идея возникла у представителей Госавтоинспекции, а воплотила ее в 
13 июля 2018, 08:13
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

В среду, 11 июля, в Самарской области произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительным данным, в Большой Глушице водитель отечественной легковушки «Лада Ларгус» превысил скорость, но затем не справился с управлением, машина перевернулась и скатилась в кювет. По
11 июля 2018, 10:42
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Всех, кто располагает информацией об 

11 июля 2018, 01:47
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше

В Самаре будут выпускать больше автобусов на маршруты до Красной Глинки. Ранее 221 маршрут был отменен по заявлению перевозчика. Компания «Рейс», которая отвечала за обслуживание автобусов № 50 и № 221 отменила их, не объяснив причину этого решения. Когда автобусов 
10 июля 2018, 05:13
В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля и до третьего квартала 2019 года на трассе М-5 вводят ограничения на движение грузовиков в часы пик. Речь идет об участках от Сызрани до Жигулевска и от Жигулевска до Зеленовки. Отрезок федеральной трассы от Сызрани до Жигулевска 
9 июля 2018, 10:19
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
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