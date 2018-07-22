|
Остановка на улице Мира появится в «Крутых Ключах» в Самаре
В микрорайоне «Крутые Ключи» в скором времени появится долгожданная остановка общественного транспорта на улице Мира в районе дома № 45. Сейчас же там находится отстойник пассажирских автобусов. По информации городского департамента транспорта, схема согласовывается в Госавтоинспекции. Однако пока точно не …
|
19 июля 2018, 09:57
|
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью
|
13 июля 2018, 11:12
|
Муляжи детей установили на пешеходных переходах в Сызрани
|
13 июля 2018, 08:13
|
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
|
11 июля 2018, 10:42
|
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход
Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Всех, кто располагает информацией об …
|
11 июля 2018, 01:47
|
Автобусов до Красной Глинки в Самаре станет больше
|
10 июля 2018, 05:13
|
В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
|
9 июля 2018, 10:19
|
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
|
5 июля 2018, 12:46