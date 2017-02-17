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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
8 февраля 2017, 03:00
Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода

Самарцы сообщают о происшествии на трамвайных путях в районе торгового центра «Аврора».

«Около ТЦ «Аврора» обрыв контактного провода трамвайной линии. Трамваи со стороны Промышленности стоят», - сообщил очевидец утром во вторник, 7 февраля. Он опубликовал фото.

Напомним, вечером 
7 февраля 2017, 09:16
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018

Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018

В пятницу, 24 июня, в Самаре остановки общественного транспорта начнут оформлять в новом стиле. На первых 22 павильонах в Куйбышевском районе города появятся плакаты со спортивной тематикой. Преображение произойдет в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, сообщили администрации городского округа.

Начнут 

23 июня 2016, 04:11
В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов

В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов

450 новых павильонов в этом году должны установить на остановках общественного транспорта в Самаре. 71 из них - до конца апреля, информирует городская администрация. В первую очередь новые остановки оборудуют в исторической части города на пересечении улиц Молодогвардейской и Ульяновской. 
1 марта 2016, 01:10
В Самаре переименовали 3 остановки общественного транспорта

В Самаре переименовали 3 остановки общественного транспорта

Три остановки общественного транспорта в Октябрьском и Ленинском районах Самары получили новые имена.

Остановочный пункт, который раньше назывался «Улица Первомайская», расположенный по четной и нечетной сторонам ул. Ново-Садовой, с 25 октября официально называется «Первомайская. Технический университет».

А остановки на ул. Мичурина, ранее 

28 октября 2014, 04:46
В Самаре на проспекте Кирова изменятся остановки троллейбусов

В Самаре на проспекте Кирова изменятся остановки троллейбусов

В областном центре изменится схема остановок троллейбусов на проспекте Кирова, сообщает пресс-служба администрации города. Для удобства граждан остановочные пункты будут созданы около ТЦ «Вива Лэнд» и на а/с «Вольская». Последняя будет совмещена с остановкой «клуб Победа» в направлении из города 

15 июля 2014, 01:36
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