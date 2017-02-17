Речь идет об участках, где рельсы находятся посреди проезжей части - например, на проспекте Ленина и улице XXII Партсъезда. В Госавтоинспекции считают, что строительство посадочных площадок и установка ограждений исключат выход пешеходов на дорогу, сократят количество ДТП и уменьшат пробки. Предполагается, что места для остановок следует выделять за счет проезжей части, а ограждения предлагается продлить до существующих пешеходных переходов. Подобным образом организованы пункты в Екатеринбурге, где на остановки-островки можно попасть только по сигналу светофора.
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В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину
Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.
По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга.
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8 февраля 2017, 03:00
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Очевидцы: в Самаре трамваи встали у «Авроры» из-за обрыва контактного провода
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7 февраля 2017, 09:16
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В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору
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6 февраля 2017, 08:18
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В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото
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2 февраля 2017, 10:39
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Остановки Самары украсят в стиле ЧМ-2018
В пятницу, 24 июня, в Самаре остановки общественного транспорта начнут оформлять в новом стиле. На первых 22 павильонах в Куйбышевском районе города появятся плакаты со спортивной тематикой. Преображение произойдет в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, сообщили администрации городского округа.
Начнут …
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23 июня 2016, 04:11
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В Самаре установят 450 новых остановочных павильонов
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1 марта 2016, 01:10
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В Самаре переименовали 3 остановки общественного транспорта
Три остановки общественного транспорта в Октябрьском и Ленинском районах Самары получили новые имена.
Остановочный пункт, который раньше назывался «Улица Первомайская», расположенный по четной и нечетной сторонам ул. Ново-Садовой, с 25 октября официально называется «Первомайская. Технический университет».
А остановки на ул. Мичурина, ранее …
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28 октября 2014, 04:46
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В Самаре на проспекте Кирова изменятся остановки троллейбусов
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15 июля 2014, 01:36