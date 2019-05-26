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Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды
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26 мая 2019, 04:16
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы
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23 мая 2019, 10:53
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани
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21 мая 2019, 01:24
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Под Самарой нашли тело рыбака, который уплыл на лодке еще 3 мая и пропал
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9 мая 2019, 12:28
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В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика
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29 апреля 2019, 08:10
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Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области
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23 апреля 2019, 03:28
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Рыбак утонул на выходных в Самарской области
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3 мая 2018, 11:47
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Сызранский рыбак обратился к святому Трифону и поймал окуня весом 1,2 килограмма
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19 февраля 2018, 10:05
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Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам
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7 января 2018, 01:14
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