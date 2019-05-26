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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Опять Сызрань «жжот»: Пожарных вызвали на запах еды

Необычный «пожар» случился сегодня, 26 мая, в Сызрани. Несколько пожарных расчетов выезжали в Юго-Западный район города после сообщения о «возгорании» в доме №7 на проспекте Королева. Жильцы сообщили о запахе дыма в подъезде.
 
Приехав на место, МЧС-овцы выяснили, что 
26 мая 2019, 04:16
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы

Эх я возьму их себе, как они будут на мне?: в Сызрани девушка присвоила найденные на дереве трусы

Курьезный случай произошел на днях с жительницей Сызрани. Девушка готовилась к пляжному сезону и захотела приобрести новый купальник. Однако найти вещь нужной модели и расцветки у нее не получалось.

Как-то раз она шла по улице и заметила, что на 
23 мая 2019, 10:53
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

Во вторник, 21 мая, в Сызрани произошел пожар на складе с краской и утеплителем, расположенном на улице Мира. Сигнал о возгорании поступил в 11:34, площадь пожара составила 150 кв.м. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:03 
21 мая 2019, 01:24
Под Самарой нашли тело рыбака, который уплыл на лодке еще 3 мая и пропал

Под Самарой нашли тело рыбака, который уплыл на лодке еще 3 мая и пропал

В селе Нижнепечерское Приволжского района утонул рыбак. Его тело нашли в одной проток Волги.
 
По данным ПСС по Самарской области,  60-летний мужчина еще 3 мая отправился на резиновой лодке на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружили через 5 
9 мая 2019, 12:28
В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В воскресенье, 28 апреля, в самарском парке Металлургов рыбак поймал толстолобика весом около 15-20 килограммов. Рыбалка в местном озере давно стала привычным зрелищем, но на этот раз самарцу по-настоящему повезло — его уловом стала рыба-гигант. По словам рыбака, он поймал 
29 апреля 2019, 08:10
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Житель Самарской области Василий Сазонов стал обладателем крупного улова за день до того, как в регионе вступил в силу запрет на рыбалку в период нереста. Мужчина выудил из Волги гигантскую щуку. Ее длина составила 97 сантиметров, а вес – около 
23 апреля 2019, 03:28
Рыбак утонул на выходных в Самарской области

Рыбак утонул на выходных в Самарской области

2 мая трагедия произошла в селе Старосемейкино Красноярского района области. Местные жители увидели на поверхности Сокского залива перевернутую лодку. При попытке вытянуть ее на берег сельчане обнаружили под водой тело погибшего мужчины.

Отряд спасателей прибыл на место происшествия в 15:00. К 

3 мая 2018, 11:47
Сызранский рыбак обратился к святому Трифону и поймал окуня весом 1,2 килограмма

Сызранский рыбак обратился к святому Трифону и поймал окуня весом 1,2 килограмма

На "Ютуб"-канале «Рыбалка на Волге» появилось видео: сызранский рыбак поймал через лунку на балансир окуня весом 1,2 килограмма. Ролик был опубликован в субботу, 17 февраля. «Окунь, трофейчик на 1200 г.... Красавчик полосатенький! Спасибо св. Трифону!» - указано в комментарии к 
19 февраля 2018, 10:05
Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

Под Самарой нашли тело рыбака по вмерзшим в лед сапогам

В службу спасения обратились родственники мужчины, который уехал порыбачить 5 января на снегоходе. Они сообщили, что рыбак не вернулся домой, а его телефон с 21:00 перестал отвечать на вызовы.
 
Спасатели определили предполагаемый район поисков - акватория Волги, напротив входа 
7 января 2018, 01:14
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