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В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus
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20 мая 2017, 04:32
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На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео
Вчера, 30 июля, на самарском ЖД-вокзале прошел танцевальный флешмоб, передает портал 63.ru. Мероприятие провели РЖД совместно с общественной организацией «Российский студенческий отряд». Акция приурочена к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который в этом году будут отмечать 7 августа. Студенты …
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31 июля 2016, 07:42
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В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей
Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось …
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2 мая 2016, 09:42
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"Хрюши" упали замертво в Самаре
Упали замертво от голода. Самара присоединилась к акции всероссийской общественной организации "Хрюши против". В одном из торговых центров Самары около 20 волонтёров и общественников буквально попадали при виде цен на продукты питания. Такой флеш-моб, по словам организаторов, акцентирует внимание на …
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11 марта 2016, 11:02