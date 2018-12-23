4
05
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus

Сегодня, 20 мая, на площади у музея Алабина состоялся музыкальный флешмоб. Его участники – самарские музыканты - исполнили 2 хита, которые были определены голосованием в социальных сетях. Композицию Nickelback How You Remind Me исполнили 11 гитаристов, три клавишника и три 
20 мая 2017, 04:32
На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео

На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео

Вчера, 30 июля, на самарском ЖД-вокзале прошел танцевальный флешмоб, передает портал 63.ru. Мероприятие провели РЖД совместно с общественной организацией «Российский студенческий отряд». Акция приурочена к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который в этом году будут отмечать 7 августа. Студенты 
31 июля 2016, 07:42
В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей

Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.
 
Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось 
2 мая 2016, 09:42

"Хрюши" упали замертво в Самаре

Упали замертво от голода. Самара присоединилась к акции всероссийской общественной организации "Хрюши против". В одном из торговых центров Самары около 20 волонтёров и общественников буквально попадали при виде цен на продукты питания. Такой флеш-моб, по словам организаторов, акцентирует внимание на 
11 марта 2016, 11:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх