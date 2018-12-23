В Сызрани непогода сорвала рекорд по массовому надуванию мыльных пузырей



Сначала, передает портал КТВ «Луч», все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось … Но праздник все равно состоялся. Вчера, 1 мая, в Сызрани планировали установить новое достижение для «Книги рекордов России» по массовому надуванию мыльных пузырей.Сначала,, все было для этого: на площади у «нижнего кольца» собралось