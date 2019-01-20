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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли
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20 января 2019, 10:58
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Тольяттинец продал арендованный автомобиль
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18 января 2019, 05:36
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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Новые вице-губернаторы, и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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