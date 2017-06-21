Прокуратура Самары возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Вячеслава Коновалова. Ему вменяется нарушение сроков выдачи юрлицам разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Суд решил оштрафовать чиновника на 3 тысячи рублей. Кроме того, надзорный орган внес представление в адрес главы администрации Самары Олега Фурсова. После проведенной проверки выяснилось, что мэрия не заплатила трем компаниям по исполненным муниципальным контрактам 8 миллионов рублей. Теперь администрация должна устранить нарушение.
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