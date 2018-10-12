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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре

Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре

Выпускники 9-х классов стали чаще отдавать предпочтение не высшему образованию, а средне-специальному. За последние 10 лет количество молодых людей, идущих в СПО, увеличилось на 10%. Такие данные приводят представители регионального Минобра. 
 
Если ещё в 2010-м году свое образование на уровне 
12 октября 2018, 09:31
В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей

В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей

В Кировский районный суд передано дело в отношении 45-летней жительницы областной столицы. Эту женщину обвиняют в шести случаях мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, главный бухгалтер ООО, ведя административно-хозяйственные дела в 
12 октября 2018, 09:11
В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал

В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал

Вода камень точит... На Центральном автовокзале Самары все-таки сделают ремонт. Владелец предприятия - "Евразийская корпорация автовокзалов" отреагировала на публичные жалобы жителей Самары, которые поведали про удручающее состояние транспортного объекта. Люди заявили, что там "грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность 
11 октября 2018, 10:24
До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка

Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре 
11 октября 2018, 08:27
Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу региональной Госжилинспекции Андрея Абриталина задержали на три дня. В течение этого срока следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
11 октября 2018, 12:27
Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя. 
 
Сейчас ему 41 год, в 1999 году 
11 октября 2018, 11:55
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с 

10 октября 2018, 04:21
Глава Минобра Самарской области Владимир Пылев уходит со своего поста

Глава Минобра Самарской области Владимир Пылев уходит со своего поста

В понедельник, 8 октября, стало известно, что врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев оставляет свой пост. Он уже «очень тепло» попрощался с коллективом ведомства. Кто станет его преемником, еще не известно, пишет «Волга Ньюс».

Пока 
8 октября 2018, 09:13
Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, 
3 октября 2018, 05:18
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