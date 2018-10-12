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Какие специальности выбирают вчерашние школьники в Самаре
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12 октября 2018, 09:31
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В Самаре главбуха продуктового магазина подозревают в хищении 4,7 млн рублей
В Кировский районный суд передано дело в отношении 45-летней жительницы областной столицы. Эту женщину обвиняют в шести случаях мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, главный бухгалтер ООО, ведя административно-хозяйственные дела в …
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12 октября 2018, 09:11
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В Самаре все-таки отремонтируют Центральный автовокзал
Вода камень точит... На Центральном автовокзале Самары все-таки сделают ремонт. Владелец предприятия - "Евразийская корпорация автовокзалов" отреагировала на публичные жалобы жителей Самары, которые поведали про удручающее состояние транспортного объекта. Люди заявили, что там "грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность …
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11 октября 2018, 10:24
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12
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Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре …
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11 октября 2018, 08:27
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Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня
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11 октября 2018, 12:27
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Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян
Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя.
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11 октября 2018, 11:55
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Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области
В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …
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10 октября 2018, 04:21
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Глава Минобра Самарской области Владимир Пылев уходит со своего поста
В понедельник, 8 октября, стало известно, что врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев оставляет свой пост. Он уже «очень тепло» попрощался с коллективом ведомства. Кто станет его преемником, еще не известно, пишет «Волга Ньюс».
Пока …
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8 октября 2018, 09:13
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Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев
В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, …
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3 октября 2018, 05:18