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Материалы по теме:

Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

Свыше 9 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявлено областной прокуратурой в 2016 году.
Административные и дисциплинарные санкции наложены почти на 3000 должностных и юридических лиц.
Возбуждено 14 уголовных дел. Большая часть нарушений допущена Управляющими компаниями. Некоторые из них не только 

4 мая 2017, 05:49
Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать 

4 мая 2017, 11:20
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором 

3 мая 2017, 06:12
В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился

В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился

Глава областного департамента ветеринарии Сергей Овчинников, в банковском сейфе которого оперативники нашли более 17 миллионов рублей, написал заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению экспертов, чиновник пошёл на такой шаг из-за претензий к его работе со стороны следствия.

Напомним, осенью 

28 апреля 2017, 03:50
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса, совершенных в Красноглинском районе Самары. Три автомобиля – Lexus и два Toyota Land Cruiser 200 – были похищены в период с 9 по 16 декабря 2016 года.

Машины нашли в одном из 
28 декабря 2016, 02:16
В Красноглинском районе построят три новых детских сада и школу

В Красноглинском районе построят три новых детских сада и школу

Перспективы развития одного из самых крупных районов Самары - Красноглинского обсудили в эту среду в ходе выездного заседания коллегии городской администрации. Чиновники составили письменный план действий.

В состав Красноглинского района входят 5 отдельных поселений, в том числе Береза и Прибрежный, а 

14 сентября 2016, 06:34
Уволенных за утрату доверия чиновников будут записывать

Уволенных за утрату доверия чиновников будут записывать

В России может появиться реестр госслужащих, уволенных с работы в связи с утратой доверия. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда. Согласно документу, такие чиновники больше не будут допущены на новую службу в госорганы. Вносить имена в черный список будут за 

25 августа 2016, 02:36
На АвтоВАЗе сократили 6500 человек

На АвтоВАЗе сократили 6500 человек

С начала 2016 года средняя численность работников АвтоВАЗа сократилась на 13 процентов - до 43,5 тысячи человек, говорится в ежеквартальном отчете предприятия. На конец прошлого года на заводе работало 50 тысяч человек. На АвтоВАЗе действует программа, согласно которой сотрудники могут 

5 августа 2016, 12:22
В блогах: продвинутые дедушки и бабушки Красноглинского района

В блогах: продвинутые дедушки и бабушки Красноглинского района

Блогер Игорь Кондратьев рассказывает о продвинутых дедушках и бабушках Красноглинского района, которые ведут занятия в местном клубе творчества и развития «Энергетик»: «Здесь в 15 очень разноплановых секциях ребятам дают самое необходимое - навыки работы и головой, и руками. А 
28 июня 2016, 05:31
В Самаре 16-летние девочки на квадроцикле протаранили две Toyota, есть фото

В Самаре 16-летние девочки на квадроцикле протаранили две Toyota, есть фото

Авария произошла сегодня, 26 июня, в Красноглинском районе областной столицы, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили сотрудники полиции, местная 16-летняя девочка на квадроцикле не справилась с управлением и врезалась в два припаркованных автомобиля марки «Toyota». Удар пришелся 
27 июня 2016, 10:17
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