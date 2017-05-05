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Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?
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4 мая 2017, 05:49
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Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»
22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать …
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4 мая 2017, 11:20
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Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности
Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором …
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3 мая 2017, 06:12
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В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился
Глава областного департамента ветеринарии Сергей Овчинников, в банковском сейфе которого оперативники нашли более 17 миллионов рублей, написал заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению экспертов, чиновник пошёл на такой шаг из-за претензий к его работе со стороны следствия.
Напомним, осенью …
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28 апреля 2017, 03:50
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Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры
Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического …
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13 апреля 2017, 05:06
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Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации
Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
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12 апреля 2017, 07:18
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В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах
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28 декабря 2016, 02:16
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В Красноглинском районе построят три новых детских сада и школу
Перспективы развития одного из самых крупных районов Самары - Красноглинского обсудили в эту среду в ходе выездного заседания коллегии городской администрации. Чиновники составили письменный план действий.
В состав Красноглинского района входят 5 отдельных поселений, в том числе Береза и Прибрежный, а …
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14 сентября 2016, 06:34
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Уволенных за утрату доверия чиновников будут записывать
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25 августа 2016, 02:36
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На АвтоВАЗе сократили 6500 человек
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5 августа 2016, 12:22
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В блогах: продвинутые дедушки и бабушки Красноглинского района
Блогер Игорь Кондратьев рассказывает о продвинутых дедушках и бабушках Красноглинского района, которые ведут занятия в местном клубе творчества и развития «Энергетик»: «Здесь в 15 очень разноплановых секциях ребятам дают самое необходимое - навыки работы и головой, и руками. А …
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28 июня 2016, 05:31
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В Самаре 16-летние девочки на квадроцикле протаранили две Toyota, есть фото
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27 июня 2016, 10:17