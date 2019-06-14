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Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова
Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию.
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10 июня 2019, 10:16
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В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха
В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый …
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4 июня 2019, 05:55
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Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы
В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата в Самарской губернской думе. На этой неделе по семейным обстоятельствам из парламента ушел депутат Сергей Денщиков. Кандидата - Александра Нефедова представил …
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31 мая 2019, 10:19
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку
В понедельник политический долгожитель регионального масштаба - вице-губернатор Александр Нефёдов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20-го мая по его личному заявлению. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, который до сегодняшнего дня …
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20 мая 2019, 10:03
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В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду
В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
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24 апреля 2019, 12:15
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В Самаре завели уголовное дело из-за обрушения ледяной глыбы на молодого человека
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3 апреля 2019, 02:22
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Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре
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23 октября 2018, 03:47
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Главой Самарского района назначен Максим Харитонов
В администрации Самары кадровые перестановки. Руководителем Самарского района областного центра назначен Максим Харитонов. Он сменил на этом посту Александра Моргуна, который продолжительное время руководил сразу двумя территориями областной столицы. Теперь Моргун сосредоточится на работе исключительно в Куйбышевском районе Самары.
Харитонов 2 …
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4 августа 2014, 04:30
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В Самаре на ул. Калининградской сносят аварийные дома
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25 июля 2014, 10:48
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Главы районных администраций начали обход территорий
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20 июня 2014, 06:41
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В центре Самары 159 домов остались без отопления
Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Александр Моргун, заместитель главы городского округа - глава администрации Самарского и Куйбышевского районов. Он сообщил, что на месте коммунальной аварии на пересечении улиц Молодогвардейской и Некрасовской сейчас работают сотрудники Волжской ТГК. Напомним, …
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11 октября 2013, 04:37
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