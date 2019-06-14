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Материалы по теме:

Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию. 
 
- Конечно, есть и те, кто 
10 июня 2019, 10:16
В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха

В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха

В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый 

4 июня 2019, 05:55
Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы

Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы

В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата в Самарской губернской думе. На этой неделе по семейным обстоятельствам из парламента ушел депутат Сергей Денщиков. Кандидата - Александра Нефедова представил 
31 мая 2019, 10:19
Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
23 мая 2019, 11:44
Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку

Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку

В понедельник политический долгожитель регионального масштаба - вице-губернатор Александр Нефёдов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20-го мая по его личному заявлению. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, который до сегодняшнего дня 
20 мая 2019, 10:03
В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду

В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
 
24 апреля 2019, 12:15
В Самаре завели уголовное дело из-за обрушения ледяной глыбы на молодого человека

В Самаре завели уголовное дело из-за обрушения ледяной глыбы на молодого человека

23-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму.
3 апреля 2019, 02:22
Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Утром, 23 октября жители Куйбышевского района сильно удивились, увидев человека, просившего милостыню на обочине дороги. Несмотря на холод, он стоял на улице абсолютно голый. Только на ногах его были бинты. Правой рукой бедолага опирался на костыль. Судя по фото в 

23 октября 2018, 03:47
Главой Самарского района назначен Максим Харитонов

Главой Самарского района назначен Максим Харитонов

В администрации Самары кадровые перестановки. Руководителем Самарского района областного центра назначен Максим Харитонов. Он сменил на этом посту Александра Моргуна, который продолжительное время руководил сразу двумя территориями областной столицы. Теперь Моргун сосредоточится на работе исключительно в Куйбышевском районе Самары.

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4 августа 2014, 04:30
В Самаре на ул. Калининградской сносят аварийные дома

В Самаре на ул. Калининградской сносят аварийные дома

В Куйбышевском районе Самары на ул. Калининградской сносят аварийные здания. Дом №46 уже снесен, сейчас с территории вывозят обломки деревянных конструкций. На очереди - дом №40, работы начнутся в понедельник, сообщил в «Твиттере» глава района Александр Моргун.

Фото: twitter.com/AVMorgun.
25 июля 2014, 10:48
Главы районных администраций начали обход территорий

Главы районных администраций начали обход территорий

Обход Самарского района его руководитель начал с улицы Чапаевской - во дворе дома №139 частично отсутствует асфальт. У проблемы - двухлетняя история, признался Александр Моргун. Вскрытие асфальта проводила компания «Альтернатива». Сегодня у нее финансовые сложности. С объёмом ремонтных работ не 

20 июня 2014, 06:41
В центре Самары 159 домов остались без отопления

В центре Самары 159 домов остались без отопления

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал Александр Моргун, заместитель главы городского округа - глава администрации Самарского и Куйбышевского районов. Он сообщил, что на месте коммунальной аварии на пересечении улиц Молодогвардейской и Некрасовской сейчас работают сотрудники Волжской ТГК. Напомним, 

11 октября 2013, 04:37
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