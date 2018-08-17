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До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы
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17 августа 2018, 03:22
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В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
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17 августа 2018, 02:59
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20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
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17 августа 2018, 02:02
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В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей
До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании.
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17 августа 2018, 01:30
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В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов
Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили.
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30 июля 2018, 05:26
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Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию
Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации …
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23 июля 2018, 04:33
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Шестой кассационный суд разместится в Самаре
В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.
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18 июля 2018, 09:50