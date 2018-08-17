3
53
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
      888  888b     d888            888       Y88b   d88P    888888           
      888  8888b   d8888            888        Y88b d88P       "88b           
      888  88888b.d88888            888         Y88o88P         888           
  .d88888  888Y88888P888   .d88b.   888  888     Y888P          888  88888b.  
 d88" 888  888 Y888P 888  d88P"88b  888 .88P     d888b          888  888 "88b 
 888  888  888  Y8P  888  888  888  888888K     d88888b         888  888  888 
 Y88b 888  888   "   888  Y88b 888  888 "88b   d88P Y88b        88P  888 d88P 
  "Y88888  888       888   "Y88888  888  888  d88P   Y88b       888  88888P"  
                               888                            .d88P  888      
                          Y8b d88P                          .d88P"   888      
                           "Y88P"                          888P"     888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы

В областной столице продолжается ремонт на улице Свободы на участке от Георгия Ратнера до улицы 22 Партсъезда. До конца этой недели там обещают закончить ремонт картами более 100 погонных метров. Приводят в порядок покрытие по всей ширине проезжей части, меняют 
17 августа 2018, 03:22
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель

В четверг, 16 августа, в Самарской области произошла смертельная авария. В 12:30 60-летний водитель ехал на машине «ВАЗ 2109» по трассе «Отрадный – Борское - Новый Кутулук – Богдановка». На 4 километре трассы автомобилист не смог выбрать безопасную скорость и 
17 августа 2018, 02:59
20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

20 лет дефолту: вспоминаем, как это было

В пятницу, 17 августа, исполняется ровно 20 лет со дня дефолта в России. В этот день случилось страшное - правительство приостановило выплаты по госдолгу и понизило курс национальной валюты. Накануне дефолта соотношение доллар/рубль выглядело как 6.24, но уже к концу 
17 августа 2018, 02:02
В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

В Самарской области начались поквартирные обходы избирателей

До выборов губернатора Самарской области остается 23 дня. Между тем, представители районных участковых избирательных комиссий уже начали поквартирные обходы, чтобы напомнить избирателям о предстоящем голосовании. 
 
Адресное информирование жителей Самарской области о Едином дне голосования 9 сентября набирает обороты. Представители районных 
17 августа 2018, 01:30
В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

В губернаторской гонке в Самарской области участвуют шесть кандидатов

Региональный избирком официально зарегистрировал кандидатов в губернаторы Самарской области. Участвовать в предвыборной гонке будут 6 человек. Еще двоих до политической борьбы не допустили. 
 
Регистрация кандидатов на пост губернатора Самарской области в общей сложности заняла полчаса. Среди представивших в свою поддержку подписи 
30 июля 2018, 05:26
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич отправится послом в Белоруссию

Полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич отправится в Минск. В понедельник комитет Совета Федерации по международным делам единогласно одобрил его кандидатуру на должность посла в Белоруссии. По установленной законом процедуре, профильный комитет Совфеда на закрытом заседании проводит консультации 
23 июля 2018, 04:33
Шестой кассационный суд разместится в Самаре

Шестой кассационный суд разместится в Самаре

В Самарской области будет размещаться шестой кассационный суд. Соответствующее решение было принято Госдумой России в третьем чтении.

"Пожалуй, главный итог сегодняшнего дня, итог более чем полугодовой работы - принятие решения о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре! 
18 июля 2018, 09:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх