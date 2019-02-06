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Панфилов станет директором ПФК

Панфилов станет директором ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане 
6 февраля 2019, 11:54
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской

Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке 
4 февраля 2019, 10:24
Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
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