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Панфилов станет директором ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
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6 февраля 2019, 01:46
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В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины
Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане …
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6 февраля 2019, 11:54
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
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25 января 2019, 09:52
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