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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление  о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.

До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. 

7 июня 2018, 10:49
Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.

Исполнять обязанности начальника 
14 мая 2018, 10:38
Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников написал заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Однако, соответствующее постановление губернатора еще не подписано.
17 ноября 2017, 12:25
Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Глава областного управления Росздравнадзора ушел в отставку

Руководитель самарского областного управления Росздравнадзора Александр Антимонов ушел в отставку. Как сообщили журналистам ТРК «ТЕРРА» в пресс-службе ведомства, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чем это связано, пока не сообщается. Напомним, Антимонов возглавлял региональный Росздравнадзор в течение 
14 августа 2017, 05:44
Минимущества оставили без доли

Минимущества оставили без доли

Правительству Самарской области и региональному минимущества не удалось получить долю в собственности в 6-этажном учебном корпусе национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующее решение принял арбитражный суд.
Иск к вузу был мотивирован тем, что строительство здания общей площадью около 7 тысяч 

20 июня 2017, 02:42
Земля под Самарской ГРЭС останется у государства

Земля под Самарской ГРЭС останется у государства

ПАО "Т Плюс" не удалось одержать вверх в споре с министерством имущества Самарской области вокруг земельного участка, на котором находится Самарская ГРЭС.
Как уже рассказывала ТЕРРА, еще летом 2015 года энергетики потребовали передать в их собственность территорию общей площадью около 

12 апреля 2017, 03:31
Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
В 2013 году находящаяся на этой территории Городская 

27 марта 2017, 03:39
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самаре отстранен от должности заместитель главы минимущества

В Самарской области по ходатайству ФСБ отстранили от должности замминистра имущественных отношений региона Антона Бекина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". Речь идет о злоупотреблениях на госпредприятии "Стройконтроль", обнаруженные проверкой нарушения в котором Бекин дал 

3 марта 2017, 11:11
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