1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва тоже пока не сообщается.
Иван Ефанов возглавил ведомство 7 июня. До этого он трудился в организациях, связанных с системой жилищно-коммунального хозяйства. До февраля 2018 года он был советником генерального директора «РКС-Холдин». Потом Ефанов перешел в обладминистрацию и до последнего назначения был заместителем министра строительства Самарской области.
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Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов
Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.
До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. …
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Исполнять обязанности начальника …
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