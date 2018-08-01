Земля под Самарской ГРЭС останется у государства ПАО "Т Плюс" не удалось одержать вверх в споре с министерством имущества Самарской области вокруг земельного участка, на котором находится Самарская ГРЭС.

Как уже рассказывала ТЕРРА, еще летом 2015 года энергетики потребовали передать в их собственность территорию общей площадью около …