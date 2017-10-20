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В Самаре без работы рискуют остаться 16 тысяч человек
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19 октября 2017, 01:25
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Двустороннее движение по Южному мосту пока не открыли из-за дождя
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16 октября 2017, 10:05
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В блогах: «Когда переделают отвратительно отремонтированную дорогу на Самарской?»
Блогер Андрей Соколов обратился к городским властям с вопросом, когда они переделают отвратительно отремонтированную дорогу на улице Самарской на участке от Толстого до Красноармейской? "Кажется, всего 2-3 месяца назад тут завершилось восстановление. И вот дорога уже нуждается в гарантийном …
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16 октября 2017, 07:35
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Заплатят за ямы: прокуратура оштрафовала МП «Благоустройство»
Прокуратура привлекла самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» к административной ответственности за выбоины и ямы на дорогах. Повреждения асфальтобетонного покрытия были обнаружены почти на 20 улицах города. В частности - на Стара-Загоре, Свободы, Юбилейной, Пугачевской, Минской, Мирной, Нагорной, Олимпийской и в Ташкентском …
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13 октября 2017, 02:27
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Невыездные: Минтранс запретит авиакомпаниям международные полеты в случае задержек рейсов
Минтранс разработал проект документа, который ужесточает требования к авиакомпаниям, работающим на зарубежных рейсах. Законопроект подразумевает отзыв допуска к полетам у авиаперевозчиков, которые систематически задерживают либо отменяют полеты.
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4 октября 2017, 11:33
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Штрафы, на взлет: Минтранс предлагает в десять раз увеличить санкции для авиахулиганов
Эксперты Минтранса разработали законопроект, согласно которому штрафы за хулиганство на борту самолета увеличатся в десять раз. Министерство выступило с инициативой поднять величину штрафных санкций за игнорирование требований командира корабля с 2-5 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Альтернативой такому наказанию …
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15 сентября 2017, 11:18
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Перевозчикам запретят международные полеты за задержки чартеров
Минтранс представил пакет мер, призванных увеличить меру ответственности авиаперевозчиков за задержки чартерных рейсов. По поручению министерства Росавиация сможет запретить авиакомпаниям, замеченным в массовых задержках зарубежных рейсов, осуществлять международные полеты. Новые правила вступят в силу 29 октября 2017 года.
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8 сентября 2017, 11:02
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Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
Замену транспортного налога экологическим сбором может провести Минтранс. Обоснование собираются подготовить к концу года, рассказывают «Известия».
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8 сентября 2017, 10:01
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11 миллиардов рублей в этом году получит Самарская область на ремонт дорог
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13 июня 2017, 12:57
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В эти минуты в резиденции губернатора проходит совещание с участием министра транспорта России Максима Соколова
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3 февраля 2017, 01:14
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В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон»
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26 октября 2016, 05:11
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Самарская область может дополнительно получить 3 млрд рублей на ремонт дорог
Об этом сообщил федеральный министр транспорта Максим Соколов, который посетил 63-ий регион с рабочим визитом. Он провел совещание, посвященное развитию дорожной сети. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, главы муниципальных образований и профильных ведомств. В частности, речь …
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10 октября 2016, 07:32