Reuters узнало о нежелании миллиардеров платить налоги в России Третья часть самых состоятельных бизнесменов за последние три года покинули РФ, чтобы не раскрывать свои активы в офшорах. Об этом рассказывает агентство Reuters.

По словам экспертов, в настоящее время значительная часть российских активов принадлежит бизнесменам, большую часть времени проживающих за …