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В Самарской области исчезают миллиардеры
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13 июля 2017, 04:27
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Спрятал 20 миллионов: на директора «Тольяттинской птицефабрики» завели уголовное дело
Директор «Тольяттинской птицефабрики» пойдет под суд. Его дело уже передано на рассмотрение служителям Фемиды Ставропольского района отделом следственного управления Следственного комитета по Жигулевску. Как говорится в сообщении ведомства, в 2015-м году обвиняемый не перечислил в бюджет более 19 миллионов 729 …
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29 июня 2017, 03:23
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Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей
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29 июня 2017, 12:56
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Reuters узнало о нежелании миллиардеров платить налоги в России
Третья часть самых состоятельных бизнесменов за последние три года покинули РФ, чтобы не раскрывать свои активы в офшорах. Об этом рассказывает агентство Reuters.
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7 июня 2017, 12:18
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Налоговая служба требует более 18 миллионов рублей с компании "Самара-Авто"
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в арбитражном суде Приволжского округа в Казани решение нижестоящих арбитражных судов. Как уже сообщала ТЕРРА, предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС …
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23 мая 2017, 03:29
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УФНС хочет взыскать с «Самара-Авто» более 18 млн рублей
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража. Как уже сообщала "ТЕРРА", предприниматели просили признать недействительным решение ФНС о привлечении их к ответственности …
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30 января 2017, 04:53
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«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей
ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» проиграло второй судебный спор региональной налоговой службе. В 11-м апелляционном арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победу УФНС, одержанную в областном арбитраже 7 сентября 2016 года. Компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по …
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17 января 2017, 04:41
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В Самаре торговый комплекс приравняли к заводу
В судебном противостоянии управления федеральной налоговой службы и торгового центра «Караван» предприниматели одержали промежуточную победу. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении им налогов на землю, а также выставленных …
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23 декабря 2016, 03:26
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Руководитель налоговой службы 63-го региона Александр Вихров проводит выездной прием граждан
20 сентября 2016 года в 13.00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области по адресу ул. Молодогвардейская, 210 проводится очередной прием граждан руководителем УФНС России по Самарской области Александром Вихровым. Запись на прием по телефонам: +7(846) 242-00-00; +7(846) 279-40-10.
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12 сентября 2016, 02:05
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Александр Вихров возглавил УФНС России по Самарской области
Многомесячная интрига вокруг кресла руководителя управления Федеральной налоговой службы по Самарской области завершена. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», сегодня на эту должность был назначен Александр Вихров.
Напомним, 9 октября Константин Шелудяков, возглавлявший ведомство более 4 лет, с мая 2011 года, ушел …
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22 декабря 2015, 06:42