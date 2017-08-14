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Бункер S

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Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki

Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с 

26 июля 2017, 05:30
Прокуратура Самары осталась без руководителя

Прокуратура Самары осталась без руководителя

Начальник самарской городской прокуратуры Андрей Шевцов назначен новым заместителем прокурора Самарской области. Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в ведомстве, соответствующий приказ должен поступить во второй половине дня. Напомним, должность освободилась в июне, когда на пенсию вышел Сергей Шестернин.

Повышение Шевцова станет для 

17 июля 2017, 11:38
Новый управляющий теплом появился в Самаре

Новый управляющий теплом появился в Самаре

Кадровые перестановки в самарской теплоэнергетике. Руководителем Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин. До этого он работал в должности замдиректора - главного инженера по эксплуатации. В ближайшее время Яшину предстоит заняться крупным проектом по модернизации теплофикационного оборудования станции. К концу декабря «Т 

14 июля 2017, 07:48
Сызрань возглавил Николай Лядин

Сызрань возглавил Николай Лядин

В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством 

3 июля 2017, 05:09
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
Гришин уходит, Юртайкин остается

Гришин уходит, Юртайкин остается

Министр строительства Самарской области Алексей Гришин уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

По мнению наших источников в правительстве, данный шаг никак не связан с недавними обысками в Минстрое и компании "С.И.Т.И". Как 

1 декабря 2016, 10:38
Мэр Чапаевска Дмитрий Блынский ушел в отставку

Мэр Чапаевска Дмитрий Блынский ушел в отставку

Глава Чапаевска Дмитрий Блынский добровольно ушел в отставку. Он объяснил журналистам ТЕРРЫ, что достиг предельного возраста для муниципальной службы и потому покинул пост мэра.
Шестидесятилетний юбилей руководитель пятого по величине города области отпраздновал шестого ноября. В минувший понедельник депутаты Чапаевска 

16 ноября 2016, 03:20
Росздравнадзор проверит качество

Росздравнадзор проверит качество "Нафтизина"

Росздравназор проведет тотальную проверку популярного лекарственного препарата против насморка "Нафтизин". В отношении российского производителя, выпускающего назальные капли, вводится посерийный контроль. Связано это с повторным выявлением несоответствия качества лекарства установленным требованиям. Если нарушения обнаружат и в других партиях, то препарат могут 

8 ноября 2016, 05:45
Российский рынок жизненно необходимых лекарств продолжает лихорадить

Российский рынок жизненно необходимых лекарств продолжает лихорадить

Дешевые препараты из этого списка за год подорожали на 16%, сообщает Росздравнадзор. В среднем же рост цен на важнейшие медикаменты, пользующиеся огромным спросом у населения, поднялись на 9 процентных пунктов. Их, как правило, производят в России.
Чтобы стабилизировать ситуацию, сейчас 

24 мая 2016, 02:36

"Биопарокс" запретили

Скандал на мировом фармакологическом рынке. Как выяснилось, один из самых популярных спреев для лечения болезней горла и носа  - "БИОПАРОКС", может провоцировать летальный исход. Росздравнадзор запретил его использование на территории страны. 

 

Поводом стало письмо французской компании-производителя «Лаборатории Сервье», которая выявила  при 

26 апреля 2016, 06:47
Российских ВИЧ-инфицированных станут лечить только отечественными препаратами

Российских ВИЧ-инфицированных станут лечить только отечественными препаратами

Такие намерения озвучил Росздравнадзор. В ведомстве объявили об успешном лечении пациентов лекарствами российского производства - последние не уступают по качеству зарубежным аналогам, поэтому со временем специалисты намерены отказаться от использования иностранных препаратов. На данный момент в России только официально зарегистрировано 
5 сентября 2015, 10:13
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