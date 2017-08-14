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Экс-глава АвтоВАЗа пристроился на Yazaki
Бывший глава АвтоВАЗа, швед Бу Андерссон вернулся в автомобильный бизнес. Он назначен президентом подразделения компании Yazaki в Европе. Эта японская фирма является одним из крупнейших в мире производителей жгутов, проводов и комплектующих для автоотрасли. Бу Андерссон руководил тольяттинским автогигантом с …
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26 июля 2017, 05:30
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Прокуратура Самары осталась без руководителя
Начальник самарской городской прокуратуры Андрей Шевцов назначен новым заместителем прокурора Самарской области. Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в ведомстве, соответствующий приказ должен поступить во второй половине дня. Напомним, должность освободилась в июне, когда на пенсию вышел Сергей Шестернин.
Повышение Шевцова станет для …
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17 июля 2017, 11:38
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Новый управляющий теплом появился в Самаре
Кадровые перестановки в самарской теплоэнергетике. Руководителем Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин. До этого он работал в должности замдиректора - главного инженера по эксплуатации. В ближайшее время Яшину предстоит заняться крупным проектом по модернизации теплофикационного оборудования станции. К концу декабря «Т …
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14 июля 2017, 07:48
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Сызрань возглавил Николай Лядин
В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством …
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3 июля 2017, 05:09
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Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке
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9 марта 2017, 05:14
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Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку
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9 марта 2017, 04:38
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Гришин уходит, Юртайкин остается
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1 декабря 2016, 10:38
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Мэр Чапаевска Дмитрий Блынский ушел в отставку
Глава Чапаевска Дмитрий Блынский добровольно ушел в отставку. Он объяснил журналистам ТЕРРЫ, что достиг предельного возраста для муниципальной службы и потому покинул пост мэра.
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16 ноября 2016, 03:20
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Росздравнадзор проверит качество "Нафтизина"
Росздравназор проведет тотальную проверку популярного лекарственного препарата против насморка "Нафтизин". В отношении российского производителя, выпускающего назальные капли, вводится посерийный контроль. Связано это с повторным выявлением несоответствия качества лекарства установленным требованиям. Если нарушения обнаружат и в других партиях, то препарат могут …
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8 ноября 2016, 05:45
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Российский рынок жизненно необходимых лекарств продолжает лихорадить
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24 мая 2016, 02:36
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"Биопарокс" запретили
Скандал на мировом фармакологическом рынке. Как выяснилось, один из самых популярных спреев для лечения болезней горла и носа - "БИОПАРОКС", может провоцировать летальный исход. Росздравнадзор запретил его использование на территории страны.
Поводом стало письмо французской компании-производителя «Лаборатории Сервье», которая выявила при …
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26 апреля 2016, 06:47
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Российских ВИЧ-инфицированных станут лечить только отечественными препаратами
Такие намерения озвучил Росздравнадзор. В ведомстве объявили об успешном лечении пациентов лекарствами российского производства - последние не уступают по качеству зарубежным аналогам, поэтому со временем специалисты намерены отказаться от использования иностранных препаратов. На данный момент в России только официально зарегистрировано …
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5 сентября 2015, 10:13