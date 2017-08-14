Министр строительства Самарской области Алексей Гришин уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

По мнению наших источников в правительстве, данный шаг никак не связан с недавними обысками в Минстрое и компании "С.И.Т.И". Как …