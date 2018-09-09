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Явка на 15:30 в Самарской области составила 29,2%
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9 сентября 2018, 04:01
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Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг
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9 сентября 2018, 02:38
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Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00
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9 сентября 2018, 01:24
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Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме
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9 сентября 2018, 01:11
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Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана
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30 августа 2018, 11:54
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В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными
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30 августа 2018, 10:55
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В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой
В четверг ночью, 30 августа, в историческом центре Самары случилось ДТП. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе столкнулись два автомобиля — Lada Kalina и Toyota Corolla. По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после удара одна из машин не …
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30 августа 2018, 10:19
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На Ставропольской в Самаре встали трамваи
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30 августа 2018, 09:13
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Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области
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20 июля 2018, 10:31
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В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году
В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. …
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19 декабря 2017, 02:10
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Глава самарского избиркома вышел на новый уровень
Вадим Михеев, вновь избранный на пост главы избирательной комиссии Самарской области, теперь вошел в совет председателей избиркомов субъектов федерации. Срок его полномочий в этом качестве составит ровно год.
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11 января 2017, 10:01
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Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области
Четырнадцать членов шестого созыва Самарского облизбиркома рекомендованы в равных пропорциях главой региона и губернской думой. В обновленном составе только четыре новых лица.
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12 декабря 2016, 05:14