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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Явка на 15:30 в Самарской области составила 29,2%

Явка на 15:30 в Самарской области составила 29,2%

Стали известны данные по явке на 15:30  9 сентября.  Как рассказал  глава Облизбиркома Вадим Михеев, явка составляет 29,2%.

- Но тут не учитываются  данные  из Автозаводского и Центрального районов Тольятти, Октябрьского и Куйбышевского районов Самары, мы результаты по ним еще ждем, 

9 сентября 2018, 04:01
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Съемочная группа «ТЕРРЫ» постоянно работает в Облизбиркоме. Сюда стекаются все самые свежие данные о ходе выборов и мы сразу же передаем их в эфир.

Напомним, что сегодня «ТЕРРА» работает в особом режиме. Выпуски новостей и информацией о ходе избирательной 
9 сентября 2018, 01:11
Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Новичков «Крыльев Советов» вызвали в национальные сборные Румынии и Узбекистана

Игроков самарских «Крыльев Советов» Виталия Денисова  и Паула-Виорела Антона вызвали в национальные сборные Узбекистана и Румынии. Денисов  будет выступать вместе со своей командой на  финальном турнире  Кубка Азии. Во время подготовки к  спортивному событию,  6 и 11  сентября,  сборная Узбекистана 
30 августа 2018, 11:54
В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В Самаре ветераны «Крыльев Советов» сыграли с заключенными

В исправительной колинии № 5 в Самаре состоялся футбольный матч между ветеранами «Крыльев Советов» и заключенными. Турнир проходил в два этапа, два тайма по 20 минут. В упорной борьбе победила команда заключенных,  ветераны  «Крыльев Советов»   высоко оценили подготовку  команды соперника,  
30 августа 2018, 10:55
В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В Самаре Kalina протаранила дом после ДТП с иномаркой

В четверг ночью, 30 августа,  в историческом центре  Самары  случилось ДТП. На пересечении  улиц Красноармейской и Фрунзе  столкнулись два автомобиля — Lada Kalina  и Toyota Corolla.  По словам очевидцев в группе «ДТП Самара», после  удара одна из машин не 
30 августа 2018, 10:19
На Ставропольской в Самаре встали трамваи

На Ставропольской в Самаре встали трамваи

В четверг, 30 августа, в Самаре встало движение трамваев на улице Ставропольской, неподалеку от пересечения улицы с Ново-Вокзальной, сообщает корреспондент ТЕРРЫ с места событий. Причина задержки банальна - поломка вагона 19 маршрута, который курсирует между улицей Фадеева и Юнгородком. Сотни 
30 августа 2018, 09:13
Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

Как идет подготовка к выборам 9 сентября 2018 года в Самарской области

У кандидатов в губернаторы Самарской области остался всего 1 день на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. А до 25 июля они должны подать документы для регистрации. В чем специфика предстоящей избирательной кампании, когда будет ясно, кто 

20 июля 2018, 10:31
В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В Самаре началась подготовка к выборам президента в 2018 году

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента страны. Соответствующее постановление Совета Федерации опубликовала «Российская газета». С 18 декабря официально выдвинуть свои кандидатуры и подать документы в Центризбирком могут партии и самовыдвиженцы, ранее все заявления носили лишь предварительный характер. 

19 декабря 2017, 02:10
Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Глава самарского избиркома вышел на новый уровень

Вадим Михеев, вновь избранный на пост главы избирательной комиссии Самарской области, теперь вошел в совет председателей избиркомов субъектов федерации. Срок его полномочий в этом качестве составит ровно год.
Совет председателей создан в конце прошлого года, является консультативным органом, который обязан 

11 января 2017, 10:01
Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области

Выбрано руководство Избирательной комиссии Самарской области

Четырнадцать членов шестого созыва Самарского облизбиркома рекомендованы в равных пропорциях главой региона и губернской думой. В обновленном составе только четыре новых лица.
Первое заседание обновленного облизбиркома открыл его старейший член коммунист Николай Рогожин, который предоставил слово представителю ЦИК Василию Лихачеву. 

12 декабря 2016, 05:14
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