Речь идет о главе сельского поселения Кошки Андрее Жданове. Его подозревают в покушение на мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, подал фиктивные документы, чтобы добиться признания своей семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Передал заявление о получении социальной выплаты по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». Документ подписан женой чиновника. Она просили денег якобы для завершения стройки дома на земельном участке, который находился в собственности Андрея Жданова. К заявлению были приложены фиктивные документы, в частности, акт о приемке выполненных работ и справки, подтверждающие наличие постройки на участке. На их основании минсельхоз региона перечислил подозреваемому 1, 393 млн рублей. Этот факт вовремя выявила прокуратура и деньги были возвращены в бюджет. Расследованием занимается следственный комитет региона.
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2 февраля 2017, 01:24
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На площадке с искусственным …
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По версии следствия, подсудимый получил 1,2 млн рублей …
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28 декабря 2015, 10:30
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14 мая 2014, 01:09