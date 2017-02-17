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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

ПОСКО ждет землю

ПОСКО ждет землю

Проблемный объект долевого строительства на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса в Самаре региональный минстрой предлагает достроить Поволжской строительной корпорации. Напомним, жилой дом на 180 квартир планировалось сдать в эксплуатацию еще в 2007 году. Здание возводила компания «Кросс». Строительство остановилось 

9 февраля 2017, 04:01
В России появилась новая схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денег

Центробанк России предупредил финансовые учреждения страны о появлении новой схемы отмывания денег и их вывода за рубеж. Используется взыскание задолженности по фиктивным договорам. Злоумышленники регистрируют две фирмы: от имени одной из них они обращаются в суд с требованием о взыскании 

7 февраля 2017, 04:11
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил из федерального центра дополнительно свыше 192 миллионов рублей. Как сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» в самарском представительстве оператора системы «Платон», средства поступили в виде компенсации выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии 

3 февраля 2017, 11:51
Театры Самарской области получат 10 млн рублей

Театры Самарской области получат 10 млн рублей

Самарская область получит 10 миллионов рублей на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч, говорится в постановлении правительства России. Согласно документу, средства адресованы новокуйбышевскому театру-студии «Грань» и сызранскому драматическому театру имени Алексея Толстого.
Всего из 

3 февраля 2017, 11:17
В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»

В Самаре вместо хлебозавода №9 могут построить гипермаркет «Лента»

Сеть гипермаркетов «Лента» проявила интерес к площадке бывшего самарского хлебоавода №9 на Московском шоссе. Ритейлер планирует построить там новый гипермаркет, сообщает «Самарское обозрение». Договор не подписан, по данным источника издания, переговоры находятся на завершающей стадии.  

Как уже сообщала 
2 февраля 2017, 01:24
Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги

Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги

По мнению американских ученых, детям не нужно слишком рано подробно говорить о том, что такое деньги, как их зарабатывают и на что расходуют. В процессе двадцатилетних исследований психологи установили, что те дети, которым начинали давать деньги на карманные расходы слишком 

2 февраля 2017, 10:10
Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре

Появилось изображение нового ледового дворца в Самаре

В Интернете опубликовано изображение нового ледового дворца, который планируют построить в Кировском районе Самары. Площадь нового объекта составит 7,5 га. Он будет представлять собой пятиуровневый многогранник. Как уже сообщала «ТЕРРА», проект прошел согласование Главгосэкспертизы.

На площадке с искусственным 
31 января 2017, 04:53
В Самаре осужден директор ГБУ

В Самаре осужден директор ГБУ "Туристическо-оздоровительный комплекс"

Суд Октябрьского района вынес приговор директору ГБУ "Туристическо-оздоровительный комплекс" Евгению Пуговкину. По версии следствия, он потребовал у руководства кафе "Сокольи горы", расположенного по соседству, 300 тысяч рублей за то, что общепит разместит мусорные контейнеры на подведомственной ему территории. На первой 
24 марта 2016, 09:42
Чиновнику из Чапаевска дали 3 года за взятку в 1,3 млн рублей

Чиновнику из Чапаевска дали 3 года за взятку в 1,3 млн рублей

В Самарской области одному из сотрудников администрации г. Чапаевска вынесли приговор. Дамир Гилячев, глава управления торговли, транспорта, связи и содействия развитию малого и среднего предпринимательства, признан виновным в покушении на мошенничество.

По версии следствия, подсудимый получил 1,2 млн рублей 
28 декабря 2015, 10:30
Бывший депутат Самарской губдумы Дмитрий Анищенко признан виновным в покушении на мошенничество

Бывший депутат Самарской губдумы Дмитрий Анищенко признан виновным в покушении на мошенничество

Экс-депутат Самарской губернской думы Дмитрий Анищенко приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима за покушение на мошенничество, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Преснинский районный суд Москвы. Анищенко был задержан сотрудниками московской полиции 

14 мая 2014, 01:09
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