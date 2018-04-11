Глава Самары Елена Лапушкина в прошлом году заработала намного меньше своих собственных заместителей. На портале мэрии опубликованы декларации о доходах чиновников. За 2017 год доход госпожи Лапушкиной составил 1 миллион 966 тысяч рублей, что примерно на полмиллиона больше, чем в 2016-м. Впрочем, фактически весь доход она получила на посту главы Железнодорожного района города, а руководить губернской столицей Елена Лапушкина начала буквально накануне Нового года.
Первый замглавы города Владимир Василенко заработал 2 миллиона 300 тысяч рублей. Другой первый зам - Владимир Сластенин - около 3 миллионов 750 тысяч. Любопытно, что в декларации есть информация о доходах уже уволившегося из мэрии и находящегося под домашним арестом экс-главы департамента градостроительства Сергея Рубакова: даже находясь под следствием он умудрился заработать более 3,5 миллиона рублей. Самым же богатым чиновником мэрии оказался руководитель департамента управления имуществом Сергей Черепанов, в декларации он указал доход почти в 9 миллионов 300 тысяч рублей. Стоит учитывать, что источники дохода в декларации не указываются, так что показанные цифры могут складываться не только из зарплаты. К слову, любопытно, что у руководителя департамента физической культуры и спорта Виктора Анисатова в графе "доходы" вообще стоит прочерк.
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