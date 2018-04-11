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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

На выборах президента России проголосовала глава Самары Елена Лапушкина

Глава администрации Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России. Градоначальник поставила отметку в избирательном бюллетене на участке в школе №69. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Старт президентским выборам в Самарской области был дан в 8:00. На территории региона работают 

18 марта 2018, 01:17
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
Согласно 

19 января 2018, 01:25
Тольяттинские чиновники хотят взыскать с дизайнеров 3,4 млн рублей

Тольяттинские чиновники хотят взыскать с дизайнеров 3,4 млн рублей

Принципиальные чиновники в Тольятти. Местная мэрия снова начала судиться с подрядчиками из-за неустойки по муниципальному контракту. На этот раз горадминистрация требует 3 миллиона 400 тысяч рублей от разработчика проекта «Выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля». 

12 января 2018, 02:10
Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге 

15 ноября 2017, 10:15
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
В России разоблачат лжебедняков

В России разоблачат лжебедняков

Минтруд предложил учитывать все доходы россиян и наличие у них собственности при назначении социальных пособий. Ведомство совместно с депутатами Госдумы приступило к подготовке соответствующих поправок в так называемый закон о персонифицированном учете. Реализация программы позволит эффективно мониторить население на предмет 

9 октября 2017, 08:04
Мэрия: с 30 сентября в Самаре начнется подключение к теплу жилых домов

Мэрия: с 30 сентября в Самаре начнется подключение к теплу жилых домов

В субботу, 30 сентября, на территории Самары официально начнется подключение к теплу жилых домов, сообщили в мэрии.

«Еще до официального старта отопительного сезона подача тепла была организована в учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания. По состоянию на утренние часы 29 сентября 

29 сентября 2017, 08:25
Росстат: реальные денежные доходы россиян сокращаются четвертый год

Росстат: реальные денежные доходы россиян сокращаются четвертый год

Реальные располагаемые расходы российских граждан продолжают снижаться, несмотря на небольшую положительную экономическую динамику. Такие выводы сделали эксперты Росстата.
По данным специалистов ведомства, в январе-июле 2017 года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. И 

18 августа 2017, 11:08
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