В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки



"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы … В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали , как сегодня на заводе бьются за сверхурочку."О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы