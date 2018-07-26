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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий

Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия 
25 июля 2018, 11:48
В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев

В четвертый раз в самарские «Крылья Советов» вернулся 27-летний форвард Павел Яковлев. В понедельник, 23 июля, были подписаны все необходимые документы. Играть за команду он будет до конца сезона 2018/2019, а выступать ему предстоит под номером 91. Напомним, что спортсмен 
23 июля 2018, 09:51
В блогах: на

В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы 
20 июля 2018, 05:21
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти

22 апреля в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 31-летняя автоледи на «Ладе», получившая права только в этом году, ехала по улице Дачная села Русская Борковка со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северная. Женщина двигалась на высокой скорости, не 

23 апреля 2018, 01:45
Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя

Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя

Житель села Осиновка Ставропольского района поджог склад хозяйства, в котором хранились семена подсолнуха и химвещества. Злоумышленник пояснил, что он «пустил красного петуха» из мести: у него возникли споры по поводу заработной платы с хозяином амбара.
 
Экспертиза установила, что был 
8 декабря 2017, 11:12
7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории СНТ «Кировское» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.
 
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных на трех единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 3:38, 
6 августа 2017, 01:21
На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током

На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током

Вчера, 29 июля, около 19:00, по предварительной информации, на дачном массиве "Островок" в окрестностях села Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
30 июля 2017, 04:49
Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников

Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников

Самым популярным авто у отечественных чиновников является Ford Focus. Об этом пишет РБК, ссылаясь на анализ данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок.
Согласно статистике, на Ford Focus приходится до 20% всех автомобилей, на которых ездят чиновники. Издание обращает внимание 
11 января 2016, 12:00
Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp

Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp

Российским чиновникам придется забыть об использовании Google, Yahoo! и WhatsApp в служебных целях, сообщают СМИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров призвал госслужащих отказаться от этих сервисов. Никифоров заявил, что работа с Google, Yahoo! и WhatsApp недопустима, а в личных целях можно 
10 сентября 2015, 04:37
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