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Эксперты обсудили, какие подходы нужно использовать для сохранения здоровья сотрудников промышленных предприятий
Во вторник, 24 июля, на площадке АО «Технодинамика» прошло первое заседание Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» под председательством руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы. Участники мероприятия …
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25 июля 2018, 11:48
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В самарские «Крылья Советов» в четвертый раз перешел Павел Яковлев
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23 июля 2018, 09:51
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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21
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46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
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13 июля 2018, 07:32
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Начинающая автоледи врезалась в опору ЛЭП под Тольятти
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23 апреля 2018, 01:45
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Отомстил: В Самарской области селянин спалил склад работодателя
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8 декабря 2017, 11:12
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7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти
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6 августа 2017, 01:21
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На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током
Вчера, 29 июля, около 19:00, по предварительной информации, на дачном массиве "Островок" в окрестностях села Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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30 июля 2017, 04:49
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Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников
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11 января 2016, 12:00
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Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp
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10 сентября 2015, 04:37