ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах Банк России планирует к 2020 году сократить по всей России более 5200 своих сотрудников, в том числе и в Самаре, говорится в сообщении на портале госзакупок. Регулятор объявил тендер по определению подрядчика, который предоставит услуги по аутплейсменту - оказанию содействия …