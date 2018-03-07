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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».

Напомним, 
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Как отмечается, 

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20 декабря 2017, 12:38
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