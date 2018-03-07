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ВТБ пошел на конфликт с ФАС из-за самарцев
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка ВТБ, поскольку он отказался раскрыть информацию о компании «Самаратрансстрой» (СТС). В январе ФАС направила в кредитное учреждение запрос с требованием предоставить все сведения и копии документов, касающихся одной из крупнейших строительных компаний …
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7 марта 2018, 08:45
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Долги за воду спишут с банковских счетов неплательщиков из Самары
В Самаре средства на погашение подтвержденного судом долга за воду будут автоматически списываться со счетов злостных неплательщиков. Об этом заявили в компании «Самарские коммунальные системы». Организация сообщила о подписании соглашения с одним из крупнейших банков об обмене документами в электронном …
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2 марта 2018, 10:02
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Решение об аресте имущества «Волга-Кредит банка» хотят оспорить
Бывший член совета директоров «Волга-Кредит банка» Марина Ткачева подала апелляционную жалобу на решение об аресте имущества экс-руководителей кредитного учреждения. В конце января арбитражный суд Самарской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал активы Ткачевой и еще семи топ-менеджеров …
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26 февраля 2018, 08:01
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Депозиты обесцениваются: богатые россияне меняют стратегию сбережения
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20 февраля 2018, 05:01
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ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю
ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.
«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».
Напомним, …
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2 февраля 2018, 04:45
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Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары
Врио губернатора Самарской области обратился в ЦБ с предложением выпустить монету с изображением достопримечательностей Самары, сообщает 63.ru. «Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», - цитирует издание главу региона. Напомним, недавно Банк России выпустил новые банкноты номиналом …
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16 января 2018, 11:45
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«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку
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21 декабря 2017, 09:33
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ЦБ сократит банкиров в Самаре и других городах
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20 декабря 2017, 12:38