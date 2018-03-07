Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить самарских женщин-с наступающим международным женским днем. Свой рабочий день в преддверии главного женского праздника - 8 Марта, Владимир Путин начал на самарском булочно-кондитерском комбинате.
Его встретили представительницы прекрасного пола -в числе сотрудников их здесь 90%. Труд нелегок - например, чтобы изготовить батон от замеса теста до выпечки нужно 3,5 часа. Президенту показали готовую продукцию. Затем глава государства провел совещание с женщинами-предпринимателями из разных регионов страны. Президент поздравил всех женщин с наступающим праздником и заметил, что сегодня стирается грань между мужскими и женскими профессиями.
Владимир Путин, президент РФ
« Если лидерские качества сочетаются в прямом смысле с женскими чертами характера, то результат бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин».
Затем уже в здании правительства Самарской области Владимир Путин провел встречу с Главой региона Дмитрием Азаровым, который доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и поблагодарил за поддержку региональной промышленности, в частности АвтоВАЗа.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области
« Сегодня мы говорим о том, что запускаются новые модели у нас уже есть новые запросы на рабочие места, переподготовка благодаря мерам господдержки происходит тех работников, которые есть на предприятии и это дает нам уверенность определенную по Тольятти в целом, но и по региону. Отдельно хотел бы поблагодарить за те решения, которые были принято по загрузке наших предприятий аэрокосмической отрасли, в том числе по тяжелой ракете, было много волнений какому предприятию достанется этот заказ, и то что решение принято для нас это очень важно».
Отдельно затронули тему готовности нового стадиона к чемпионату мира. Уже позже на заседании наблюдательного совета Агентства Стратегических Инициатив Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для внедрения современных технологий в производство, а также поддержки стартапов и снятии правовых барьеров.
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