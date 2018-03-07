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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

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Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с 
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Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

Президент РФ Владимир Путин и женщины-предприниматели встретились в Самаре

В Самаре в среду, 7 марта, президент России Владимир Путин проводит встречу с женщинами-предпринимателями. Мероприятие проходит на местном булочно-кондитерском комбинате (Самарский БКК), сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

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Владимир Путин приехал на Самарский БКК

Владимир Путин приехал на Самарский БКК

В эти минуты Президент РФ Владимир Путин посещает самарский БКК. В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова и директора предприятия Лидии Ерошиной он осматривает производственные цеха, знакомится с технологическим процессом. В "Твиттере" 
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