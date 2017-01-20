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Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»
Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных …
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18 января 2017, 05:03
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В Самаре на два месяца усилят меры безопасности
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17 января 2017, 03:12
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Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе …
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17 января 2017, 12:05
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«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»
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10 января 2017, 06:11
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У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца
Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» …
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10 января 2017, 11:34