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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 января 2017г 
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18 января 2017, 05:03
В Самаре на два месяца усилят меры безопасности

В Самаре на два месяца усилят меры безопасности

В Самарской области, как и в 10 других регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будут введены усиленные меры безопасности сроком на два месяца - с 25 мая по 25 июля 2018 года. Об этом говорится в проекте указа 

17 января 2017, 03:12
Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

Самарские «Крылья Советов» продали питерскому «Зениту» одного из своих самых кретивных игроков - французского полузащитника Йоана Молло.

По данным ТАСС, он обошелся сине-бело-голубым в 2,5 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 27-летнего полузащитника с «Крыльями 
10 января 2017, 06:11
У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» 
10 января 2017, 11:34
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