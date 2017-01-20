В Самаре на два месяца усилят меры безопасности В Самарской области, как и в 10 других регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будут введены усиленные меры безопасности сроком на два месяца - с 25 мая по 25 июля 2018 года. Об этом говорится в проекте указа …