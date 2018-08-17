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19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение
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17 августа 2018, 10:14
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Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре
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17 августа 2018, 09:49
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В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности
В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная …
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16 августа 2018, 09:54
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37