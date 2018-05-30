Перемены произошли в составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС. На должность главного тренера команды был назначен Александр Соколов. Он является выходцем из школы самарского хоккея. До последнего времени он был наставником команды «Сарыарка» из Караганды.
Спортивным директором клуба стал Владимир Шиханов. Ранее он был главным тренером самарцев, а также работал в структуре хоккейного клуба «Лада».
Кроме того, ЦСК ВВС заключил соглашение о сотрудничестве с «Нефтехимиком». «Летчики» станут фарм-клубом для нижнекамской команды.
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Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»
Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут …
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29 мая 2018, 09:49
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Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип
Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.
Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. …
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29 мая 2018, 09:10
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Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить
Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. К чиновнику обратилась одна из жительниц губернии и пожаловалась на качество организации турнира «Золотая шайба». Основные претензии она адресует руководителю федерации Станиславу Рузову.
- Мы в курсе претензий хоккейной общественности региона к его …
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28 мая 2018, 01:37
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Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты …
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24 мая 2018, 10:08
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Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ
Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.
Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт …
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25 апреля 2018, 08:28
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Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
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27 марта 2018, 10:11
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Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой
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16 февраля 2018, 10:15
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"Летчики" "разбились" в первом матче в "Кристалле"
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10 сентября 2017, 08:00
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Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли команде МХЛ из Тольятти
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31 августа 2017, 08:08
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Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену
Предполагается, что в рамках реконструкции Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре на ул. Молодогвардейской появится новая тренировочная арена. Планируется, что новый спортобъект площадью более 2400 квадратных метров соединят с действующим ледовым дворцом.
Как уже сообщала «ТЕРРА», из-за того …
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24 июня 2015, 12:49
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Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ
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22 июня 2015, 01:45