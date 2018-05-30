12
00
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.             d8b                      888     888           
 d88P  Y88b            Y8P                      888     888           
 888                                            888     888           
 888d888b.    .d8888b  888   .d88b.   888  888  888     888  .d8888b  
 888P "Y88b  d88P"     888  d8P  Y8b  888  888  888     888  88K      
 888    888  888       888  88888888  888  888  888     888  "Y8888b. 
 Y88b  d88P  Y88b.     888  Y8b.      Y88b 888  Y88b. .d88P       X88 
  "Y8888P"    "Y8888P  888   "Y8888    "Y88888   "Y88888P"    88888P'
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Пятеро игроков покинули хоккейный клуб «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» объявил об очередных кадровых решениях в команде. Расположение тольяттинцев покинут сразу несколько игроков. Контракты будут разорваны с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым. Трудовые соглашения будут закрыты по обоюдному соглашению сторон. Также по обоюдному согласию сторон расторгнут 

29 мая 2018, 09:49
Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.

Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. 

29 мая 2018, 09:10
Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить

Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить

Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. К чиновнику обратилась одна из жительниц губернии и пожаловалась на качество организации турнира «Золотая шайба». Основные претензии она адресует руководителю федерации Станиславу Рузову.

- Мы в курсе претензий хоккейной общественности региона к его 

28 мая 2018, 01:37
Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты 

24 мая 2018, 10:08
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.

Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт 

25 апреля 2018, 08:28
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой

Главный тренер ХК ЦСК ВВС Дмитрий Романов отстранен от управления командой

В хоккейном клубе ЦСК ВВС произошли кадровые изменения. От своих постов были отстранены главный тренер Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов. Об этом стало известно 15 февраля. На матч с ижевской «Ижсталью» игроков выводили Юрий Мордвинцев и Виктор Тихонов. К 

16 февраля 2018, 10:15

"Летчики" "разбились" в первом матче в "Кристалле"

В Самаре прошел матч-открытие чемпионата Высшей хоккейной лиги. Самарский клуб «ЦСК ВВС» принимал ХК «Барс» из Казани. В первом периоде игроки ЦСК ВВС Никита Кобзар и Михаил Патрикеев нарушили правила и самарцы, играя в меньшинстве пропустили атаку гостей, 0:1. А 

10 сентября 2017, 08:00
Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли команде МХЛ из Тольятти

Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли команде МХЛ из Тольятти

Тольяттинская хоккейная команда «Ладья», которая выступает в МХЛ, провела на своем льду товарищеский матч с самарским ЦСК ВВС. В первом же периоде автозаводцы забили в ворота самарцев три раза. Во втором соперники забросили друг другу по две шайбы, а третьем 
31 августа 2017, 08:08
Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Предполагается, что в рамках реконструкции Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре на ул. Молодогвардейской появится новая тренировочная арена. Планируется, что новый спортобъект площадью более 2400 квадратных метров соединят с действующим ледовым дворцом.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-за того 
24 июня 2015, 12:49
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС вынужден отказаться от повышения в классе - в Высшей хоккейной лиге команда не сыграет. Причина - несоответствие местного Дворца спорта требованиям регламента. На устранение недостатков надо 70 миллионов рублей. Кроме этого еще 100 необходимо для 
22 июня 2015, 01:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх