Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.
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Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства
В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы …
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27 марта 2018, 02:49
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Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.
Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали …
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27 марта 2018, 02:00
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Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске
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26 марта 2018, 05:23
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Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области
На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.
Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего …
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26 марта 2018, 11:28
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19
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В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей
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24 января 2018, 04:24
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Самарские полицейские готовятся к сокращению штата
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10 января 2018, 08:00
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Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»
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6 сентября 2017, 03:58
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Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником
Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в …
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28 июня 2017, 05:55
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В Самаре представили нового начальника полицейского главка
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28 июня 2017, 01:11