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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 марта 2018г  
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Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

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27 марта 2018, 02:49
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

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Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

За помощью в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что его чуть не убил сосед.

Злоумышленник пришел к заявителю в гости, и предложил ему выпить. Хозяин квартиры отказался. После этого визитер разбил бутылку и начал размахивать ее осколком. В итоге он 

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Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
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В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей

В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей

В Самарской области преступники похитили 5-летнего ребенка. С заявлением в кинельский отдел МВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что похищен ее сын 2013 года. По словам заявительницы, 5-летнего мальчика схватили неизвестные люди в медицинских масках и скрылись на автомашине темного 
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Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Самарские полицейские готовятся к сокращению штата

Сокращение сотрудников МВД, которое после предновогоднего указа президента Владимира Путина формально началось с 1 января, коснется ГИБДД и ДПС. В целом по стране штат этих служб уменьшится на 10 тысяч единиц. В первую очередь будут ликвидированы вакансии, на которые не 

10 января 2018, 08:00
Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

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6 сентября 2017, 03:58
Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

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Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в 

28 июня 2017, 05:55
В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В областном управлении внутренних дел новый начальник генерал Александр Винников поставил первые задачи. К исполнению обязанностей в Самарской области он приступил 17 июня. В среду, 28 июня, на встречу с главой полиции 63-го региона в здание на Соколова, 34, приехал 

28 июня 2017, 01:11
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