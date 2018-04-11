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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен 

11 апреля 2018, 10:16
Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей. 

«Объект, на котором 

9 апреля 2018, 05:10
Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 финала Кубка России соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых 
5 апреля 2018, 01:47
«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

В Самаре в среду, 4 апреля, «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 1/4 Кубка России по футболу. По ходу игры москвичи вышли вперед и примерно за 15 минут до финального свистка «Крылья Советов» проигрывали со счетом 0:3. Забили Зе Луиш, 
5 апреля 2018, 09:42
Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Известный российский футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 1/4 финала 
4 апреля 2018, 03:43
Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Глава 63-го региона Дмитрий Азаров впервые лично встретился c главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым. О необходимости этого визита ранее неоднократно упоминал наставник самарской команды. Стороны обсудили сложную ситуацию в клубе и перспективы в борьбе за путевку в 

2 ноября 2017, 04:39
Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
8 октября 2017, 04:09
Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»

Андрей Тихонов: «Кубковая игра выбила нас из колеи»

У футболистов «Крыльев Советов» сейчас сложный график, много сил у них отняла встреча в рамках Кубка России в Сызрани. Об этом заявил главный тренер самарцев Андрей Тихонов после матча «КС» с «Сибирью».

Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:
- Вот 

28 августа 2017, 07:03
«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

Самарские «Крылья Советов» продолжают свой путь в Футбольной национальной лиге. Задача у клуба одна: в год чемпионата мира по футболу выйти в РФПЛ. Очередным соперником наших на «Металлурге» стал клуб «Волгарь» из Астрахани, до 6-го тура лидировавший в турнирной таблице. 

7 августа 2017, 05:55
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