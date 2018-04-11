- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?
- Если они будут прогрессировать, то конечно да. Все зависит от самих игроков. Мы все время общаемся с наставником «КС-2» Владимиром Казаковым. Если ребята будут готовы, то почему бы нет?
- Вы работали в структуре «Краснодара». Там очень сильна связь между основным составом и молодежной командой. Можно ли выстроить подобную пирамиду в «Крыльях»?
- Все возможно. Но для этого необходимы отдельные люди, которые будут этим заниматься. Второй команде действительно нужно уделять больше внимания. В этом поможет ЧМ-2018. У нас появится инфраструктура для того, чтобы больше тренироваться и просматривать игроков. Сейчас у нас подобных условий просто нет. На приходится тренироваться на синтетике, а играть «на земле». Это неправильно.
- А что вы можете сказать о соперниках в ФНЛ? Вы часто говорили, что в том же «Оренбурге» много атлетичных, габаритных игроков. Нам же, зачастую, приходится полагаться на техничность футболистов. Какими критериями руководствовались вы, выбирая игроков?
- Я думаю, что любой тренер подбирает футболистов под себя, не забывая учитывать возможности клуба. Центральный полузащитник, бесспорно, должен быть габаритным, ведь ему часто приходится играть в нападении. Высоким ростом должны обладать центральные защитники, чтобы обеспечить надежную оборону. Игроки невысокого роста могут работать как полузащитники. Но в нападении и обороне должны быть футболисты с ростом исключительно выше среднего.
- А как проходила зимняя селекция? В основу ложились ваши пожелания, или проходилось выбирать из того, что предлагает селекционная служба?
- Сложный вопрос. Когда я пришел в команду, у нас на контракте были 11 человек, и не все из них были в состоянии играть. Команда добиралась уже в ходе сборов. Это породило ряд не очень положительных моментов. Приходилось брать ребят, которые были свободны, или за которых предлагали небольшую цену. С кем-то мы не угадали. Сейчас этих футболистов уже нет в команде.
- Но последнее слово за вами или Дмитрием Анатольевичем Шляхтиным?
- Я думаю это в любой команде решающее слово должно быть за тренером, потому что он отвечает за результат. Но так бывает далеко не всегда.
- Сейчас опять вспомнили о Молло. Он свободный агент и у него непростой характер. Смогли бы вы с ним работать?
- Футболистов с мягким характером мало. Если у тебя нет характера, значит ты не спортсмен. Ты плывешь по течению и ждешь как все сложится. Любой спортсмен должен быть с характером, завоевывать себе, пробивать его. Отсутствие характера — это проблема.
- Сезон выходит на финишную прямую. Вы и футболисты ощущаете психологическое давление?
- Конечно. От команды руководство и болельщики ждут определенного результата, и это большая ответственность. Не все получается так как хочется. На ребят все это давит, они не могут раскрепоститься. Но я постоянно с ними общаюсь, доношу мысль, что у нас нет другого пути.
- Если задача по выходу из ФНЛ не будет выполнена, как вы видите себя в команде?
- Не все зависит от желания тренера. Это непростая работа. Сегодня он нужен, а завтра уже нет. Бывает так, что он выполняет поставленную задачу, а в команде не остается. Так что, это непростой вопрос.
- Но у вас есть планы на будущее?
- У меня нет планов на будущее. Это тренерская доля, сегодня ты работаешь - завтра можешь уже не работать. У футболистов контракты на 2-3 года, они знают что защищены. У тренера все немного по-другому. Если ты провалился, один раз, второй, то в других командах подумают, а стоит ли брать такого тренера, который не дает результат. Это работа такая.
- Приближается ЧМ-2018. У нас будет отличный стадион. Нельзя на такой арене выступать в ФНЛ, либо даже нижней части турнирной таблицы РФПЛ. Какую стратегию должна избрать команды?
- Дело не только в стратегии. Чтобы повысить уровень команды, нужен определенный бюджет, который позволит взять футболистов, способных показать необходимый результат. Бывает, что команда выходит из ФНЛ, играет в РФПЛ тем же составом и снова вылетает на понижение. Мы должны укрепляться, но нужно делать это точечно. В целом команда у нас хорошая, мы показали сеья в играх с «Локомотивом» и с «Рубином». Мы можем играть в футбол и умеем это делать, но без услиления команда будет стоять на месте.