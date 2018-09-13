В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест В первой половине октября в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре откроется новый детский сад. Он рассчитан на 350 мест, уже сформировано 7 групп по 25 человек.

- В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте … - В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте