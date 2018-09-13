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В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест
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13 сентября 2018, 05:08
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В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой
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13 сентября 2018, 04:44
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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Назначен новый глава минимущества Самарской области
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4 сентября 2018, 09:50
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33
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В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье
В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.
По версии следствия, в марте 2017 года главный …
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2 августа 2018, 10:06
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Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек
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31 июля 2018, 04:33
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В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»
31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления …
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31 июля 2018, 10:19
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Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым
В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской …
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26 июля 2018, 10:15
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01