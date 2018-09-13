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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В октябре в Крутых Ключах откроется детский сад на 350 мест

В первой половине октября в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре откроется новый детский сад. Он рассчитан на 350 мест, уже сформировано 7 групп по 25 человек.

- В микрорайоне Крутые Ключи детский сад крайне необходим. Здесь много детей в возрасте 
13 сентября 2018, 05:08
В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

В Самаре «девятиэтажку» затопило горячей водой

Жители девятиэтажного дома № 147 по улице Стара-Загора в областной столице обеспокоены серьезной коммунальной аварией и будущим своего жилья. В среду, 12 сентября, из труб многоэтажки на  улицу текла горячая вода.
 
- Подъезды затоплены, невозможно пройти до дома, лифт не 
13 сентября 2018, 04:44
33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится.
 
Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией 
13 сентября 2018, 03:19
Назначен новый глава минимущества Самарской области

Назначен новый глава минимущества Самарской области

Областное министерство имущественных отношений возглавил Сергей Черепанов. Такая информация появилась на сайте ведомства. Чиновник в течение 7 лет, с 2010 по 2017 год, руководил городским имущественным департаментом в мэрии Самары. Тогда он пришел на этот пост вместе с избранным главой 
4 сентября 2018, 09:50
В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.

Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и 
21 августа 2018, 11:33
В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Самаре экс-чиновник брал с людей по 250 тысяч за бесплатное муниципальное жилье

В Ленинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело бывшего сотрудника департамента управления имуществом Самары. Его обвиняют в «мошенничестве с использованием служебного положения» и получении денег от граждан за предоставление муниципального жилья.

По версии следствия, в марте 2017 года главный 
2 августа 2018, 10:06
Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

Трудоспособное население Самарской области сократилось на 71 тысячу человек

На очередной сессии по разработке стратегии развития Самарской области на ближайшие годы обсуждали совершенствование кадровой системы региона. Главные проблемы в этой сфере связаны с сокращением трудоспособного населения. С 2010-го года по 2016-й оно уменьшились на 71 тысячу человек. Ещё одна 
31 июля 2018, 04:33
В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

В Самаре началась стратегическая сессия «Кадровая стратегия - достояние региона»

31 июля в Самаре стартовала стратегическая сессия под названием «Кадровая стратегия - достояние региона». Мероприятие разделено на три секции: «Кадросфера», «Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». Среди участников глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления 
31 июля 2018, 10:19
Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской 
26 июля 2018, 10:15
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
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