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В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
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6 декабря 2018, 09:01
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В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание
Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить …
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6 декабря 2018, 07:48
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В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами
В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда …
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6 декабря 2018, 07:42
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В блогах: ты маньяк?
Об абсурдной ситуации поведали в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". По ночному Автограду теперь ходят молодые активисты и спрашивают запоздалых прохожих, не маньяки ли те... Похоже, город накрыло подобие истерии после случившегося на днях нападения молодого парня с ножом на …
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6 декабря 2018, 07:28
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
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5 декабря 2018, 04:03
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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Шиномонтажников-нелегалов изгнали со стадиона «Восход»
В Самаре прекращена работа шиномонтажного сервиса на стадионе «Восход». Предприниматели обосновались там некоторое время назад, и властям начали поступать жалобы от местных жителей по поводу деятельности предпринимателей. Глава регионального Минстроя Александр Баландин заявил, что 30 ноября точку «свернули».
«При содействии прокуратуры …
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4 декабря 2018, 10:39
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Главный федеральный инспектор Сергей Чабан уезжает из Самарской области
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4 декабря 2018, 08:01
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Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за …
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28 ноября 2018, 02:54
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Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным
Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
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12 декабря 2016, 05:11