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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В блогах: в Самаре появится проект

В блогах: в Самаре появится проект "Бабушка на час"

Блогер Ольга Шелест рассказала, что в Самаре в марте 2019 года собираются запустить проект "Бабушка на час" (помощь семьям с паллиативными детьми). "История мамы-одиночки из Тольятти, которая «вышла из окна» с сыном-инвалидом, отшумела в СМИ, - пишет автор. - 
4 декабря 2018, 07:44
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура нашла огромные выбоины и просадки на Юных Пионеров и Черемшанской

Прокуратура Промышленного района заинтересовалась состоянием городских трасс. В частности, 29 ноября сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки нашли нарушения закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
4 декабря 2018, 05:26
Главный федеральный инспектор Сергей Чабан уезжает из Самарской области

Главный федеральный инспектор Сергей Чабан уезжает из Самарской области

В понедельник, 3 декабря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подписал распоряжение, по которому Сергей Чабан оставляет должность федерального инспектора по Самарской области. Известно, что он уходит по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Обязанности 
4 декабря 2018, 08:01
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
Игроки

Игроки "Новы" получат зарплату

Волейболисты "Новы", написавшие письмо губернатору, получат свою зарплату, сообщает региональное министерство спорта. "В бюджет региона на 2018 год внесли изменения, согласно которым из казны будут выделены средства спортивной команде. Сейчас готовится пакет заявочной документации на предоставление субсидии. После необходимых согласований 
16 ноября 2018, 10:35
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам 
27 сентября 2018, 09:42
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
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