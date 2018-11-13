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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве

Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве

Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе 

18 октября 2018, 11:15
Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин

Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин

Новое назначение в структуре администрации Самары. 16 октября к работе в должности главы Департамента физической культуры и спорта приступил Андрей Вдовин.

В мэрии Самары Вдовин трудился в 2004 году. Он работал в городском департаменте управления имуществом. Потом он перешел в региональное 

16 октября 2018, 01:23
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»

Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по-прежнему будет возглавлять министерство 

3 октября 2018, 04:14
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