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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16
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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
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13 ноября 2018, 05:08
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве
Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе …
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18 октября 2018, 11:15
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Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин
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16 октября 2018, 01:23
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по-прежнему будет возглавлять министерство …
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3 октября 2018, 04:14