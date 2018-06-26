2
52
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888                 888        .d8888b.             888    d8P            
 888     888                 888       d88P  Y88b            888   d8P             
 888     888                 888       888    888            888  d8P              
 Y88b   d88P  88888b.d88b.   88888b.   888         888  888  888d88K       8888b.  
  Y88b d88P   888 "888 "88b  888 "88b  888         888  888  8888888b         "88b 
   Y88o88P    888  888  888  888  888  888    888  Y88  88P  888  Y88b    .d888888 
    Y888P     888  888  888  888  888  Y88b  d88P   Y8bd8P   888   Y88b   888  888 
     Y8P      888  888  888  888  888   "Y8888P"     Y88P    888    Y88b  "Y888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

Городской департамент финансов возглавил экс-глава Самарского района

В Самаре Максим Харитонов, досрочно покинувший пост главы Самарского района, будет руководить городским департаментом финансов и экономического развития. Информацию подтвердили в мэрии Самары.

Напомним, Максим Харитонов с 2014 года руководил 
17 апреля 2018, 01:49
Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района

Максим Харитонов покинул пост главы администрации Самарского района

В Самаре освободилось кресло главы администрации Самарского района. Максим Харитонов, занимавший этот пост с 2014 года, досрочно сложил с себя полномочия.  В понедельник, 16 апреля, на 42-м заседании Совета депутатов Самарского района временно исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Сергей 

17 апреля 2018, 10:29
В Самаре спрячут старые дома и элеватор

В Самаре спрячут старые дома и элеватор

Стали известны адреса зданий в центре Самары, которые прикроют  фальшфасадами на время ЧМ-2018. На полотнах будут изображены сооружения в их изначальном виде, рассказали представители администрации. В Самарском районе в списке семь «замаскированных домов»: два здания №7 и 14 на улице 

15 июня 2017, 11:32
В блогах: Самарский район уходит под землю

В блогах: Самарский район уходит под землю

Блогер Евгений Синюков обращает внимание на стелу Самарского района, установленную на улице Главной возле моста через Самарку. «Она просто проваливается под землю - с дороги это пока незаметно, но, идя по тротуару, видно отчетливо. В этом месте любят фотографироваться, 
21 октября 2016, 05:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх