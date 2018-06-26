В Самарском районе областного центра выбрали нового руководителя. Вакантное, до последнего времени, кресло занял Роман Радюков.
В борьбе за пост главы района участвовали пять человек. Сначала кандидатов оценивала специальная конкурсная комиссия. Последнее слово оставалось за депутатами районного совета. Они выбирали между Радюковым и бывшим главном архитектором города Алексеем Самарцевым.
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