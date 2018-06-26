В Самаре спрячут старые дома и элеватор Стали известны адреса зданий в центре Самары, которые прикроют фальшфасадами на время ЧМ-2018. На полотнах будут изображены сооружения в их изначальном виде, рассказали представители администрации. В Самарском районе в списке семь «замаскированных домов»: два здания №7 и 14 на улице …