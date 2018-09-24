На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидается примерно 20 тысяч болельщиков. Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже …