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Материалы по теме:

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В Самаре 71-летний байкер спровоцировал ДТП и попал в больницу

В воскресенье, 23 сентября, в 14:30 произошла авария с мотоциклом в Самаре. По информации сотрудников ГИБДД, 71-летний мужчина ехал по улице Победы на своем мотоцикле «Урал» со стороны Пугачевской в направлении Советской. По предварительной версии,  пенсионер не смог выбрать безопасную 
24 сентября 2018, 05:15
На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидается примерно 20 тысяч болельщиков. Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял парламент на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, 
24 сентября 2018, 12:54
В Самарской области изменилась структура правительства

В Самарской области изменилась структура правительства

Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, 
24 сентября 2018, 12:19
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют 
24 сентября 2018, 11:54
Верховный суд России вступился за дачников

Верховный суд России вступился за дачников

Верховный суд России вступился за права дачников в спорах с «Газпромом» о сносе построек из-за их слишком близкого расположения к трубопроводам. На сегодняшний день тысячи владельцев участков оказались в непростой ситуации: разрешения на строительство им выдавали по всем правилам, но 
18 сентября 2018, 10:14
На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

В Самаре за 1 млн 100 тысяч рублей отремонтируют здание Самарского районного суда, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об угловом строении по адресу Куйбышева 62 - Венцека 30. Это здание, напротив памятнику Ленину, входит в региональный перечень 
27 августа 2018, 10:32
Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже 

18 июля 2018, 10:40
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других 

10 июля 2018, 11:50
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