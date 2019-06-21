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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники 
21 июня 2019, 01:39
Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод

В пятницу, 21 июня, в районе дома № 123 по улице Нагорной во время гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода. Сотрудники «ПТС» отключили подачу воды, выставили ограждения. Сейчас они ликвидируют коммунальную аварию. По словам местных жителей в соцсетях, там забил коммунальный 
21 июня 2019, 12:09
Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

Главное событие этого четверга - 4-х часовая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По данным колл-центров, всего поступило более миллиона обращений. Большинство касаются проблем в здравоохранении, образовании, в ЖКХ, много жалоб от обманутых дольщиков, от молодых семей по поводу 
20 июня 2019, 11:15
Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям

Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям

Улица Куйбышева в Самаре снова сможет превращаться пешеходную зону. На днях исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующие документы. Теперь перекрывать проезжую часть улицы Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, тех же фестивалей, пишет 63.ru. 
21 июня 2019, 10:50
Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

На федеральном политическом поле сегодня одна из самых обсуждаемых новостей - назначение бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина. Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 
17 июня 2019, 08:03
Глава Куйбышевского района ушел в отставку

Глава Куйбышевского района ушел в отставку

В пятницу, 14 июня, о своей отставке объявил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Он анонсировал новость на заседании районного совета депутатов.  «Последний объезд района», - написал чиновник своим подписчикам в Твиттере. Уход Моргуна депутаты приняли, исполнять его обязанности 
14 июня 2019, 05:27
Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию. 
 
- Конечно, есть и те, кто 
10 июня 2019, 10:16
Под Сызранью безнадзорные собаки напали на 4-летнего мальчика и 4-летнюю девочку

Под Сызранью безнадзорные собаки напали на 4-летнего мальчика и 4-летнюю девочку

Два одинаковых ЧП с периодичностью в несколько часов произошли в селе Суринск. Селяне жалуются, что их деревню в последнее время терроризуют злые собаки, оставленные заезжими дачниками. Животные голодные и кидаются на людей.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ,  7 мая 
11 мая 2019, 03:24
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 
9 апреля 2018, 09:47
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
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