Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений … Главное событие этого четверга - 4-х часовая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По данным колл-центров, всего поступило более миллиона обращений. Большинство касаются проблем в здравоохранении, образовании, в ЖКХ, много жалоб от обманутых дольщиков, от молодых семей по поводу