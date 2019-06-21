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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»
Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники …
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21 июня 2019, 01:39
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Снова фонтан: на Нагорной прорвало трубопровод
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21 июня 2019, 12:09
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Президент говорит: на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений
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20 июня 2019, 11:15
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Улица Куйбышева будет пешеходной, но лишь по особым случаям
Улица Куйбышева в Самаре снова сможет превращаться пешеходную зону. На днях исполняющий обязанности губернатора Самарской области Виктор Кудряшов подписал соответствующие документы. Теперь перекрывать проезжую часть улицы Куйбышева будут при проведении спортивных или культурно-массовых мероприятий, тех же фестивалей, пишет 63.ru. …
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21 июня 2019, 10:50
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития
На федеральном политическом поле сегодня одна из самых обсуждаемых новостей - назначение бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина. Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 …
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17 июня 2019, 08:03
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Глава Куйбышевского района ушел в отставку
В пятницу, 14 июня, о своей отставке объявил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Он анонсировал новость на заседании районного совета депутатов. «Последний объезд района», - написал чиновник своим подписчикам в Твиттере. Уход Моргуна депутаты приняли, исполнять его обязанности …
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14 июня 2019, 05:27
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Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова
Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию.
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10 июня 2019, 10:16
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Под Сызранью безнадзорные собаки напали на 4-летнего мальчика и 4-летнюю девочку
Два одинаковых ЧП с периодичностью в несколько часов произошли в селе Суринск. Селяне жалуются, что их деревню в последнее время терроризуют злые собаки, оставленные заезжими дачниками. Животные голодные и кидаются на людей.
Как пишет КТВ ЛУЧ, 7 мая …
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11 мая 2019, 03:24
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе
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9 апреля 2018, 09:47
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
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17 декабря 2016, 10:03
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