Тольяттинская Дума назначила на 11 апреля внеочередное заседание, на котором будет названо имя нового главы города. Его изберёт специальная конкурсная комиссия из 20 человек. Половину ее членов составляют те, кого выдвинули народные избранники, другую половину предложил губернатор, он же и …