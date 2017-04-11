9
35
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор

Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор

Cамарский областной суд уменьшил размер штрафа для бывшего военного комиссара Тольятти Игоря Попова. В декабре прошлого года его признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов рублей от своего подчиненного за "общее покровительство". Напомним, по версии следствия, средства летом 

11 апреля 2017, 06:41
В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам 

11 апреля 2017, 05:51
В Тольятти оцепили два жилых дома

В Тольятти оцепили два жилых дома

Во вторник, 11 апреля, экстренные службы Тольятти оцепили два жилых дома. По данным полицейских, сообщения поступили не одновременно. Оба дома находятся в Автозаводском районе, но по разным адресам.

В подъездах домов были обнаружены подозрительные предметы.  Прилегающую территорию оцепили. На 
11 апреля 2017, 01:55
Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Сегодня, 11 апреля, на внеочередном заседании думы Тольятти выберут главу города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местного парламента. Напомним, документы от претендентов для участия в конкурсе принимали с 15 марта по 3 апреля. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
11 апреля 2017, 01:16
Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Тольяттинская Дума назначила на 11 апреля внеочередное заседание, на котором будет названо имя нового главы города. Его изберёт специальная конкурсная комиссия из 20 человек. Половину ее членов составляют те, кого выдвинули народные избранники, другую половину предложил губернатор, он же и 

6 апреля 2017, 11:51
В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города

В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города

13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской 

13 марта 2017, 05:15
В Тольятти назначат сити-менеджера

В Тольятти назначат сити-менеджера

В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
На первом в этом году заседании тольяттинской городской думы принято положение, согласно которому теперь сити-менеджера начнут определять по 

19 января 2017, 04:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна