Во вторник, 11 апреля, в Тольятти назначен сити-менеджер. Всенародно избранный мэр второго по значимости города губернии Сергей Андреев официально оставил пост. Напомним, его полномочия истекли ровно месяц назад. Нового градоначальника следовало назначить Думе Автограда по результатам работы конкурсной комиссии. Одну ее половину составили депутаты местного представительного органа власти. Другую сформировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Для участия в конкурсе заявились 19 кандидатов. Сергей Андреев документы подавать не стал, несмотря на неоднократные заявления о желании продолжить работу на месте главы администрации города. В числе соискателей кресла сити-менеджера, в частности, оказались самый богатый политик Тольятти, владелец торговой сети «Миндаль», депутат губернской думы Владимир Дуцев и спикер местного парламента Дмитрий Микель, который, впрочем, снял свою кандидатуру прямо в ходе заседания конкурсной комиссии. В итоге она представила на утверждение Думы Сергея Анташева, руководителя самарского филиала предприятия «Энергостбыт Плюс» - структуры холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга. В прошлом Анташев два года работал в команде Сергея Андреева. В итоге, как и предполагали ранее эксперты ТРК «ТЕРРА», Анташев был утвержден в должности главы администрации городского округа Тольятти.
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