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Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова
Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.
«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в …
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6 декабря 2017, 10:14
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АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»
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5 декабря 2017, 08:01
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В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов
Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 …
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5 декабря 2017, 01:08
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АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей
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4 декабря 2017, 08:01
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АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании
АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.
«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут …
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30 ноября 2017, 09:02
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АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus
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29 ноября 2017, 12:57
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В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов
В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.
«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».
Айдар Ильясов получил …
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27 ноября 2017, 03:01
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Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин
Государственная инспекция строительного надзора Самарской области получила нового руководителя. Информация опубликована на сайте ведомства в разделе «Руководство». Временно исполняющим обязанности главы госстройнадзора Самарской области стал Владимир Захарин.
«Врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области - заместитель министра строительства Самарской области …
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21 ноября 2017, 10:28
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Новый глава региона посетил АвтоВАЗ: о чем говорили Дмитрий Азаров и Николя Мор?
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12 октября 2017, 12:14
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«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа
Nissan прокомментировал свой выход из состава акционеров АвтоВАЗа. Это чисто техническая операция в рамках процесса рекапитализации компании, которую сейчас проводит группа Renault от лица членов альянса, говорится в сообщении японского автоконцерна. Сделка не повлияет ни на баланс прав при голосовании, …
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22 сентября 2017, 05:01
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Японцы ушли из АвтоВАЗа
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21 сентября 2017, 10:06
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АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов
Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.
«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой …
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5 июля 2017, 08:00
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«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей
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6 июня 2017, 02:10
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АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили
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5 июня 2017, 10:57
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На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников
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1 июня 2017, 01:41
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Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%
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12 мая 2017, 11:31