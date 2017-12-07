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Материалы по теме:

Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.

«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в 
6 декабря 2017, 10:14
АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ начал продажи битопливных автомобилей. Эти машины работают не только на бензине, но и на сжатом природном газе. Зеленый логотип на крышке багажника первым получил седан «Лада Веста». Аббревиатура CNG практически единственное внешнее отличие этой модели от бензиновой. В салоне 

5 декабря 2017, 08:01
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.

«Во вторник, 5 

5 декабря 2017, 01:08
АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01
АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

АвтоВАЗ предложит свои бестселлеры жителям Иордании

АвтоВАЗ объявил о возвращении на рынок Иордании. В столице страны Аммане открылся автосалон Lada.

«В Королевстве Иордания открылся первый автосалон Lada, где будут представлены бестселлеры российской марки», - сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, автомобилисты этого ближневосточного государства сейчас могут 

30 ноября 2017, 09:02
АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

АвтоВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus

На Кубу отправилась первая партия автомобилей Lada Vesta и Lada Largus Cross, сообщает АвтоВАЗ. Они прибудут в страну в январе и начнут использоваться службами такси, прокатными и туристическими компаниями.
 
«Это латиноамериканское государство помнит и уважает бренд LADA, здесь до 

29 ноября 2017, 12:57
В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.

«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».

Айдар Ильясов получил 
27 ноября 2017, 03:01
Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин

Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области получила нового руководителя. Информация опубликована на сайте ведомства в разделе «Руководство». Временно исполняющим обязанности главы госстройнадзора Самарской области стал Владимир Захарин.

«Врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области - заместитель министра строительства Самарской области 

21 ноября 2017, 10:28
Новый глава региона посетил АвтоВАЗ: о чем говорили Дмитрий Азаров и Николя Мор?

Новый глава региона посетил АвтоВАЗ: о чем говорили Дмитрий Азаров и Николя Мор?

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров в среду, 11 октября, посетил АвтоВАЗ. Вместе с президентом компании Николя Мором он посетил цех по производству двигателей и линию сборки автомобилей, а также прокатился на LADA Vesta SW Cross. Врио губернатора рассказали об итогах 

12 октября 2017, 12:14
«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа

«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа

Nissan прокомментировал свой выход из состава акционеров АвтоВАЗа. Это чисто техническая операция в рамках процесса рекапитализации компании, которую сейчас проводит группа Renault от лица членов альянса, говорится в сообщении японского автоконцерна. Сделка не повлияет ни на баланс прав при голосовании, 

22 сентября 2017, 05:01
Японцы ушли из АвтоВАЗа

Японцы ушли из АвтоВАЗа

Французский концерн Renault выкупил акции АвтоВАЗа у японской компании Nissan в совместном предприятии Alliance Rostec Auto B.V., владеющем 65-процентным пакетом тольяттинского автопроизводителя. Об этом пишут федеральные СМИ. На конец 2016 года 
21 сентября 2017, 10:06
АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой 

5 июля 2017, 08:00
«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

Президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключает, что лет через 20 АвтоВАЗ сможет начать выпускать летающие автомобили.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на 
6 июня 2017, 02:10
АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили

АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили

АвтоВАЗ планирует до конца этого года сохранить текущие цены на автомобили. Об этом заявил президент компании Николя Мор. Концерн в начале января повысил цены на ряд своих автомобилей. Так, стоимость одной из самых популярных моделей марки - Lada Vesta - 

5 июня 2017, 10:57
На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников

На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью журналистам рассказал президент компании Николя Мор. Впрочем, он отметил, что этот вопрос пока только обсуждается.
Отметим, при предыдущем руководителе, Бу Андерсоне, на заводе сократили более 7000 человек. А если считать за 

1 июня 2017, 01:41
Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

Продажи АвтоВАЗА в апреле выросли на 7%

По итогам апреля АвтовВАЗ продал 26 337 автомобилей. Это на 7 процентов больше показателя апреля прошлого года (24 648). Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.
 
Доля рынка автозавода осталась на прошлогоднем уровне – 20,3%. А по данным за четыре 

12 мая 2017, 11:31
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