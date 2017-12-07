На АвтоВАЗе до конца года могут сократить более 2 тысяч сотрудников Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью журналистам рассказал президент компании Николя Мор. Впрочем, он отметил, что этот вопрос пока только обсуждается.

Отметим, при предыдущем руководителе, Бу Андерсоне, на заводе сократили более 7000 человек. А если считать за …