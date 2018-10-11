В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …