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В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
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11 октября 2018, 12:14
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Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян
Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя.
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11 октября 2018, 11:55
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«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
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11 октября 2018, 10:51
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У Самарской области появилась символика для товаров местного производства
У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира …
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11 октября 2018, 10:33
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Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области
В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с …
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10 октября 2018, 04:21
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу
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10 октября 2018, 09:35
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В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
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9 октября 2018, 04:19
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Глава Минобра Самарской области Владимир Пылев уходит со своего поста
В понедельник, 8 октября, стало известно, что врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев оставляет свой пост. Он уже «очень тепло» попрощался с коллективом ведомства. Кто станет его преемником, еще не известно, пишет «Волга Ньюс».
Пока …
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8 октября 2018, 09:13
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Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев
В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, …
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3 октября 2018, 05:18
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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28