9
45
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Всех самарцев с Новым годом!

Всех самарцев с Новым годом!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет друзей, партнеров и коллег с Новым, 2019 годом!!!
 
Желаем Вам космического здоровья, счастья большого, как вселенная, скорости достижения цели и чтобы искрящееся настроение сопутствовало вам круглый год!
31 декабря 2018, 03:10
Чтобы все успели: Стало известно, когда «бабахнет» салют на площади Куйбышева

Чтобы все успели: Стало известно, когда «бабахнет» салют на площади Куйбышева

Мэрия Самары опубликовала на официальном сайте график праздничной программы на площади Куйбышева в новогоднюю ночь. Стартует мероприятие, как и сообщалось ранее, в 22:30. Однако в этом году салют устроят позже обычного. Как говорится в сообщении, горожане в этот вечер 
30 декабря 2018, 04:18
«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

С главной площади Новокуйбышевска исчезли Дед Мороз и Снегурочка, которые стали предметом самых жестких шуток со стороны пользователей соцсетей. Теперь на их месте красуются огромные деревянные яшики. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки в 
29 декабря 2018, 01:12
10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников

10 новогодних фильмов, которые нужно непременно посмотреть во время праздников

Впереди Новый год и несколько дней отдыха. Как поддержать праздничное настроение в течение всего этого времени? Например, в этом может помочь просмотр новогодних фильмов. Из всего их многообразия мы выбрали несколько таких картин, которым точно стоит уделить свое время.

Один дома 

26 декабря 2018, 01:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх