Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.



Гражданам не допускать …