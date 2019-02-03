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«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками
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29 декабря 2018, 01:12
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам
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11 декабря 2018, 06:51
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью
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19 октября 2018, 10:15
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Не больше 5 кг: в Самарской области ввели нормы вылова рыбы
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5 октября 2018, 09:43
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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Один человек погиб в ДТП с "буханкой" на XXII Партсъезда в Самаре
В ночь на понедельник, 9 июля, в Самаре случилась страшная авария со смертельным исходом на улице XXII Партсъезда за заводом "Строммашина". От сильного удара УАЗ был покорежен, вся передняя часть автомобиля сплющена. Как рассказали свидетели в паблике "ДТП Самара", в …
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9 июля 2018, 11:21
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Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч
Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.
Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, …
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5 июля 2018, 03:17
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Деньги на лечение жены главного спасателя Тольятти Екатерины Дербеневой собраны
Деньги, необходимые для лечения супруги руководителя «Центра гражданской защиты» Тольятти Андрея Дербенева, собраны в полном объеме. Об этом сообщил сам главный спасатель Автограда. Он попросил прекратить переводить пожертвования. Также Андрей Дербенев добавил, что Екатерину уже перевели на лечение в Самару.
«Спасибо …
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26 июня 2018, 02:32
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Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
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25 июня 2018, 12:28
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Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города
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21 июня 2018, 03:32
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По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт
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1 января 2018, 06:08
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От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге
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10 декабря 2017, 04:29
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МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий
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28 октября 2017, 02:12
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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