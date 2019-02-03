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Материалы по теме:

«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

«Страшных» Деда Мороза и Снегурочку в Новокуйбышевске закрыли деревянными ящиками

С главной площади Новокуйбышевска исчезли Дед Мороз и Снегурочка, которые стали предметом самых жестких шуток со стороны пользователей соцсетей. Теперь на их месте красуются огромные деревянные яшики. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».

Напомним, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки в 
29 декабря 2018, 01:12
В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к юбилейным концертам

Уже в этот четверг в Новокуйбышевске, а в пятницу в Тольятти Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят с концертами, посвященными 10-летию группы. Как говорят сами музыканты, несмотря на то, что в основе лежит программа "Антология блюза", оба выступления будут 
11 декабря 2018, 06:51
Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до конкурса на 
4 декабря 2018, 08:34
Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

Житель Самарской области пойдет под суд за вылов 15 рыб сетью

В Сызранском районе будут судить рыбака. Мужчина ловил рыбу с помощью сети, и на него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов с применением иных способов массового истребления указанных водных животных».

По версии следствия, 28 августа 
19 октября 2018, 10:15
Не больше 5 кг: в Самарской области ввели нормы вылова рыбы

Не больше 5 кг: в Самарской области ввели нормы вылова рыбы

В Самарской области теперь действует суточная норма добычи рыбы — один человек может выловить в сутки не более 5 кг рыбы. В случае ловли одного вида рыб можно добыть 5 кг судака или щуки, 1 экземпляр пресноводного сома, 20 экземпляров 
5 октября 2018, 09:43
Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки обнаружили на Волге в Самарской области огромное нефтяное пятно. Шлейф из нефтепродуктов длиной примерно в один километр и шириной в 50 метров очевидцы засняли в районе нефтеналивной Октябрьска. 
 
"Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль 
10 июля 2018, 08:25
Один человек погиб в ДТП с

Один человек погиб в ДТП с "буханкой" на XXII Партсъезда в Самаре

В ночь на понедельник, 9 июля, в Самаре случилась страшная авария со смертельным исходом на улице XXII Партсъезда за заводом "Строммашина". От сильного удара УАЗ был покорежен, вся передняя часть автомобиля сплющена. Как рассказали свидетели в паблике "ДТП Самара", в 
9 июля 2018, 11:21
Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.

Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, 

5 июля 2018, 03:17
Деньги на лечение жены главного спасателя Тольятти Екатерины Дербеневой собраны

Деньги на лечение жены главного спасателя Тольятти Екатерины Дербеневой собраны

Деньги, необходимые для лечения супруги руководителя «Центра гражданской защиты» Тольятти Андрея Дербенева, собраны в полном объеме. Об этом сообщил сам главный спасатель Автограда. Он попросил прекратить переводить пожертвования. Также Андрей Дербенев добавил, что Екатерину уже перевели на лечение в Самару.

«Спасибо 

26 июня 2018, 02:32
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города

Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города

Жителей Тольятти призывают помочь семье директора «Центра гражданской защиты города» Андрея Дербенева. С его женой Екатериной случилась беда.

«У Кати наступила долгожданная беременность, на 28 неделе врачи были вынуждены сделать кесарево. Родилась малышка размером всего с ладошку и весом 900 гр. 

21 июня 2018, 03:32
По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

В новогоднюю ночь в Самаре сотрудникам городских аварийных служб и спасателям отдохнуть не получилось. Отдыхающие горожане напомнили о себе всего через несколько часов после боя кремлёвских курантов.

Примерно в 5:30 утра разгорелся нешуточный пожар в лифте одного из домов 
1 января 2018, 06:08
От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге

От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге

ГУ МЧС по Самарской области рекомендовало жителям региона не выходить на первый тонкий лед, образующийся на Волге. Особое внимание следует уделять детям, которые могут играть на набережной.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило среди погибших чаще 
10 декабря 2017, 04:29
МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

МЧС: в Самарской области ожидается резкое ухудшение погодных условий

На территории Самарской области с 19:00 28 октября до 19:00 29 октября ожидается сильный дождь. Местами туман, порывы ветра, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Будьте осторожны!

К слову, несколько дней назад самарское ГИБДД «тем, кто еще 
28 октября 2017, 02:12
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
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