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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

В Самаре появится Южная обводная дорога. Новая дорога протянется от улицы Водников до Южного шоссе. На проектирование предполагается потратить 22 миллиона рублей. В проекте должны быть предусмотрены выезды на мосты – Фрунзенский, Южный и по улице Главной. Работы должны быть выполнены 

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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

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7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
В Самаре прекращено дело в отношении коммунальщика, обвиняемого в смерти ребенка

В Самаре прекращено дело в отношении коммунальщика, обвиняемого в смерти ребенка

В Самаре прекращено уголовное дело в отношении инженера управляющей компании «Содружество «Мой дом», обвиняемого в смерти ребенка, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Напомним, трагедия произошла 16 марта в поселке Мехзавод. На шестилетнего мальчика и его бабушку с крыши дома упала 
7 февраля 2014, 10:37
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