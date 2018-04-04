Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.



«Ставропольская, … Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.«Ставропольская,